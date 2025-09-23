Logo

Уз помоћ ових трикова мирис парфема ће дуже трајати

23.09.2025

20:31

Фото: Pixabay

Многи од нас воле да се наш омиљени парфем осјећа свјежe и интензивно током цијелог дана, али често се дешава да мирис нестане већ након неколико сати. Да бисте то избјегли и мирисали пријатно од јутра до вечери без сталног додавања парфема, важно је знати неколико корисних трикова.

Прво хидрирајте кожу

Мирис парфема дуже траје на хидрираној кожи него на сувој. Најбоље је да парфем нанесете одмах послије туширања, док је кожа још благо влажна. Након туширања, њежно се обришите пешкиром, а затим нанесите млијеко за тијело које нема јак мирис. Ово помаже парфему да се боље упије и дуже траје. Ако немате прилику да се туширате, нанесите лосион или млијеко за тијело на зглобове и иза кољена, а затим ту прсните парфем.

Нанесите уље за тијело

Многи познати произвођачи парфема имају и уља за тијело са истим мирисом, и то није случајно. Када прво нанесете уље за тијело, а затим преко њега парфем, добићете интензивнији и дуготрајнији мирис. Уље помаже парфему да се боље веже за кожу. Можете користити уље и другог мириса, али важно је да се он лијепо слаже са парфемом који користите, како би укупни ефекат био пријатан.

Напрскајте га и на одјећу

Парфем се на одјећи задржава дуже него на кожи, па је добра идеја да мало парфема нанесете и на косу или мајицу. На овај начин, ширићете мирисни облак око себе гдје год да кренете.

Да бисте избјегли мрље на одјећи, немојте директно прскати парфем на тканину. Умјесто тога, напрскајте парфем у ваздух у висини горњег дијела тијела и затим прођите кроз те капљице.

(Најжена)

