Бик избо мушкарца (42): Роговима га дигао у ваздух

23.09.2025
21:34
Серафин Марин (42) задобио је 30 центиметара дубоку рану у нози у недјељу, када га је пробо бик у највећој шпанској арени за борбу с биковима у Мадриду.
На застрашујућем снимку који је забиљежила публика, види се како га бик роговима диже у ваздух.
#Internacionales | El veterano torero español Serafín Marín, de 42 años, sufrió el domingo una grave cornada durante una corrida de toros en Madrid, que le dejo una herida de 30 centímetros en el muslo derecho. #22Sep — LLanero Digital (@LlaneroDigitalV) September 22, 2025
Vía ABC pic.twitter.com/X0iIQU04NT
Након тога Марин је бачен на земљу, а четири борца с биковима ушла су у арену да одвуку пажњу животињи. Марин је касније рекао да "није схватио" да је прободен док није ушао у амбуланту.
"Био сам заиста запрепашћен и ошамућен од ударца у главу. Много сам крварио" изјавио је он и додао да је био "потпуно затечен, неспреман и неспособан да реагује".
Марин, дугогодишњи борац са биковима, био је посљедњи матадор који се суочио са биком у својој родној Каталонији. Каталонија је била први шпански регион који је забранио борбе са биковима 2012. године.
Рекао је да се цијеле године припремао за борбу са биковима, али да ће сада "морати да сачека још годину дана како би навијачи видјели да још увијек имам много тога да кажем у борби са биковима".
El torero catalán Serafín Marín resultó dramáticamente embestido por el primer toro de la corrida que se desarrolló ayer en Las Ventas — José Luis Morales (@JLMNoticias) September 23, 2025
El diestro, en su primer paseillo de la temporada, recibió de capote al toro de la divisa de Monteviejo que abría plaza y en la segunda… pic.twitter.com/tHkLCH4Gca
У медицинском извјештају се наводи да је биков рог пробио спољашњу страну његове десне бутине.
Маринова незгода услиједила након трагичне смрти 22-годишњег борца с биковима у августу.
Мануела Марију Триндадеа, који је описан као звијезда у успону борби с биковима, убио је бик тежак 700 килограма пред хиљадама људи, преноси "24Седам".
