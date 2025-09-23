Logo

Бик избо мушкарца (42): Роговима га дигао у ваздух

23.09.2025

21:34

Бик борба
Фото: LLanero Digital/X/Screenshot

Серафин Марин (42) задобио је 30 центиметара дубоку рану у нози у недјељу, када га је пробо бик у највећој шпанској арени за борбу с биковима у Мадриду.

На застрашујућем снимку који је забиљежила публика, види се како га бик роговима диже у ваздух.

Након тога Марин је бачен на земљу, а четири борца с биковима ушла су у арену да одвуку пажњу животињи. Марин је касније рекао да "није схватио" да је прободен док није ушао у амбуланту.

"Био сам заиста запрепашћен и ошамућен од ударца у главу. Много сам крварио" изјавио је он и додао да је био "потпуно затечен, неспреман и неспособан да реагује".

Марин, дугогодишњи борац са биковима, био је посљедњи матадор који се суочио са биком у својој родној Каталонији. Каталонија је била први шпански регион који је забранио борбе са биковима 2012. године.

Рекао је да се цијеле године припремао за борбу са биковима, али да ће сада "морати да сачека још годину дана како би навијачи видјели да још увијек имам много тога да кажем у борби са биковима".

У медицинском извјештају се наводи да је биков рог пробио спољашњу страну његове десне бутине.

Маринова незгода услиједила након трагичне смрти 22-годишњег борца с биковима у августу.

Мануела Марију Триндадеа, који је описан као звијезда у успону борби с биковима, убио је бик тежак 700 килограма пред хиљадама људи, преноси "24Седам".

