Атентатор на Трампа покушао да се убије након што је проглашен кривим

23.09.2025

21:01

Атентатор на Трампа покушао да се убије након што је проглашен кривим

Рајан Весли Раут, који који је проглашен кривим по свим тачкама оптужнице за покушај убиства Доналда Трампа, прошле године током кампање за предсједничке изборе, покушао је да изврши самоубиство у судници.

Како су пренијели амерички медији он је покушао себе да избоде по врату са оловком.

Покушај самоубиства је услиједио након што је саопштео да је он проглашен кривим у судници на Флориди.

