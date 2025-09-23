Атентатор на Трампа покушао да се убије након што је проглашен кривим

Извор:
Телеграф
23.09.2025
21:01
Рајан Весли Раут, који који је проглашен кривим по свим тачкама оптужнице за покушај убиства Доналда Трампа, прошле године током кампање за предсједничке изборе, покушао је да изврши самоубиство у судници.
Како су пренијели амерички медији он је покушао себе да избоде по врату са оловком.
Покушај самоубиства је услиједио након што је саопштео да је он проглашен кривим у судници на Флориди.
NOW - Ryan Routh tries to stab himself in the neck with a pen after his guilty verdict was read. pic.twitter.com/gQh2Tpja9a— Disclose.tv (@disclosetv) September 23, 2025
