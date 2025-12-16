Logo
Скандал у Хрватској: Из сефа у суду нестао пиштољ, сви мјесецима ћутали

Извор:

РТЛ

16.12.2025

10:57

Коментари:

0
Скандал у Хрватској: Из сефа у суду нестао пиштољ, сви мјесецима ћутали
Фото: АТВ

Из сефа пулског суда нестао је службени пиштољ судске полиције. Иако је нестанак откривен још у јануару ове године, о читавом је случају владао завјет ћутања, пише РТЛ Данас.

Да нешто није у реду, знали су и у Синдикату судске полиције, али нико им се није обратио за помоћ. "Ту имамо информацију и ми. Међутим нико нам се од судских полицајца из Пуле није јавио, затражио помоћ. Како је то могуће и зашто је то могуће - треба питати наше руководеће из осигурања судских тијела", изјавио је Јеленко Крешо, портпарол Синдиката.

Након новинарског упита, из Министарства правосуђа стигло је саопштење у којем потврђују да је нестанак пријављен почетком године те да је након интерне истраге обавијештена Полицијска постаја Пула-Пола. Против једног службеника правосудне полиције који је био задужен за пиштољ покренут је поступак због тешке повреде службене дужности, а случај је тренутно пред Службеничким судом.

Како је пиштољ могао нестати?

У осигурању правосудних институција ради око 300 правосудних полицајаца, но немају сви задужен лични пиштољ и нико га нема право носити кући. Оружје се задужује на почетку смјене и раздужује на крају, што се мора евидентирати потписом.

"Узимате оружје, записујете број оружја, вријеме кад га задужујете. У 7.00 задужујем број 42859 и потпишем се. И идем кући у 3 сата или 7, потписујем се и враћам оружје у сеф. И то би нетко требао надгледати", појаснио је Крешо.

На питање како је онда могуће да пиштољ једноставно нестане, одговара: "Јако добро питање, то и мене занима, неко је направио пропуст у самој примопредаји, али пропуст је направљен и у самом начину задуживања и раздуживања оружја".

pištolj

Хрватска

Пула

Коментари (0)
