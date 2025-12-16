Скандал у Хрватској: Из сефа у суду нестао пиштољ, сви мјесецима ћутали

Извор:
РТЛ
16.12.2025
10:57
Коментари:0
Из сефа пулског суда нестао је службени пиштољ судске полиције. Иако је нестанак откривен још у јануару ове године, о читавом је случају владао завјет ћутања, пише РТЛ Данас.
Да нешто није у реду, знали су и у Синдикату судске полиције, али нико им се није обратио за помоћ. "Ту имамо информацију и ми. Међутим нико нам се од судских полицајца из Пуле није јавио, затражио помоћ. Како је то могуће и зашто је то могуће - треба питати наше руководеће из осигурања судских тијела", изјавио је Јеленко Крешо, портпарол Синдиката.
Након новинарског упита, из Министарства правосуђа стигло је саопштење у којем потврђују да је нестанак пријављен почетком године те да је након интерне истраге обавијештена Полицијска постаја Пула-Пола. Против једног службеника правосудне полиције који је био задужен за пиштољ покренут је поступак због тешке повреде службене дужности, а случај је тренутно пред Службеничким судом.
У осигурању правосудних институција ради око 300 правосудних полицајаца, но немају сви задужен лични пиштољ и нико га нема право носити кући. Оружје се задужује на почетку смјене и раздужује на крају, што се мора евидентирати потписом.
"Узимате оружје, записујете број оружја, вријеме кад га задужујете. У 7.00 задужујем број 42859 и потпишем се. И идем кући у 3 сата или 7, потписујем се и враћам оружје у сеф. И то би нетко требао надгледати", појаснио је Крешо.
На питање како је онда могуће да пиштољ једноставно нестане, одговара: "Јако добро питање, то и мене занима, неко је направио пропуст у самој примопредаји, али пропуст је направљен и у самом начину задуживања и раздуживања оружја".
Најновије
Најчитаније
13
04
12
58
12
53
12
41
12
40
Тренутно на програму