Logo
Large banner

Ухапшен отмичар једанаестогодишњака

Извор:

СРНА

16.12.2025

10:56

Коментари:

0
Ухапшен отмичар једанаестогодишњака

Полиција је ухапсила мушкарца из Плужина чији су иницијали Г.А. /42/ због сумње да је отео једанаестогодишњака и нанио му повреде.

Мушкарац се сумњичи да је пијан силом одвео малољетника у стан, гдје му је нанио повреде и пријетио му, саопштено је из црногорске Управе полиције.

Утврђено је да је Г.А. имао 1,85 промила алкохола у крви.

Најновија вијест

Регион

Дијете (11) отето у Црној Гори!

Малољетник је одвезен у здравствену установу, гдје су љекари констатовали да је лакше повријеђен.

О догађају је упознат тужилац у Никшићу, који се изјаснио да се у радњама Г.А. стичу елементи кривичног дјела насилничко понашање у стицају са кривичним дјелом протиправно лишење слободе.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

хапшење

otmica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић жестоко Вукановићу: Лажете најстрашније

Република Српска

Минић жестоко Вукановићу: Лажете најстрашније

2 ч

6
Застава Црна Гора

Регион

Црна Гора затворила пет поглавља преговора са ЕУ

2 ч

0
Дијете (11) отето у Црној Гори!

Регион

Дијете (11) отето у Црној Гори!

2 ч

0
Ухапшено 6 особа због скрнављења православог гробља на Косову и Метохији

Србија

Ухапшено 6 особа због скрнављења православог гробља на Косову и Метохији

2 ч

0

Више из рубрике

Застава Црна Гора

Регион

Црна Гора затворила пет поглавља преговора са ЕУ

2 ч

0
Дијете (11) отето у Црној Гори!

Регион

Дијете (11) отето у Црној Гори!

2 ч

0
У Хрватској од марта нови систем наплате путарина, без стајања, без рампи

Регион

У Хрватској од марта нови систем наплате путарина, без стајања, без рампи

3 ч

0
Држављанини Србије протјеран из Црне Горе због графита ''Црна Гора српска Спарта''

Регион

Држављанини Србије протјеран из Црне Горе због графита ''Црна Гора српска Спарта''

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

04

Требињка и Бањалучани освојили сребрну и златну медаљу на 5. Бокешком полумаратону

12

58

СИПА претреса на четири локације

12

53

Ухапшен директор Дома пензионера Тузла!

12

41

Стигла је 3. сезона: Откривени детаљи прве епизоде серије ''Еуфорија''

12

40

Хоће ли бити поскупљења струје у Српској од 1. јануара?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner