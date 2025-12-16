Ухапшен отмичар једанаестогодишњака

Извор:
Полиција је ухапсила мушкарца из Плужина чији су иницијали Г.А. /42/ због сумње да је отео једанаестогодишњака и нанио му повреде.
Мушкарац се сумњичи да је пијан силом одвео малољетника у стан, гдје му је нанио повреде и пријетио му, саопштено је из црногорске Управе полиције.
Утврђено је да је Г.А. имао 1,85 промила алкохола у крви.
Малољетник је одвезен у здравствену установу, гдје су љекари констатовали да је лакше повријеђен.
О догађају је упознат тужилац у Никшићу, који се изјаснио да се у радњама Г.А. стичу елементи кривичног дјела насилничко понашање у стицају са кривичним дјелом протиправно лишење слободе.
