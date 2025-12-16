Анђелина показала ожиљке након уклањања дојки: ''Имала сам генетски више од 80% шансе да добијем рак''

Извор:
16.12.2025
13:53
Холивудска глумица Анђелина Џоли (50) отворено је говорила о томе зашто је коначно одлучила да јавно покаже ожиљке од двоструке мастектомије коју је имала прије више од десет година.
Глумица и добитница Оскара храбро је проговорила о томе зашто је коначно одлучила да покаже ожиљке од мастектомије, 15 година послије ове животно спасавајуће операције.
Глумица је прошла превентивну двоструку мастектомију почетком 2013. године, али је тек сада одлучила да јавно покаже своје ожиљке у снажном, новом интервјуу.
''Дијелим ове ожиљке са многим женама које волим. И увијек ме дирне када видим да друге жене дијеле своје. Жељела сам да им се придружим, знајући да ће Тајм Френс дијелити информације о здрављу дојки, превенцији и знању о раку дојке'', изјавила је ова глумица, преноси Она.рс.
Звезда насловнице позирала је за Тајм Френс магазин у црном џемперу са дубоким изрезом, дискретно покривајући једну дојку руком.
Холивудска глумица је хируршки уклонила обе дојке прије него што је прошла кроз реконструктивну операцију, након што је сазнала да носи мутацију у гену БРЦА1 што драматично повећава ризик од рака дојке.
Послије тестирања јој је речено да има процијењени ризик од 87% за рак дојке и 50% за рак јајника. Послије двоструке мастектомије, Анђелина Џоли је у марту 2015. године уклонила и јајнике и јајоводе као превентивну мјеру против развоја рака јајника.
Нажалост, рак дојке је оставио трага на породици глумице. Изгубила је мајку, такође глумицу Маршелин Бертранд, од ове болести са само 56 година 2007. године, а и њена бака и тетка такође су преминуле од рака.
