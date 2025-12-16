Рођени у овим хороскопским знаковима важе за највећа злопамтила

Извор:
Индекс
16.12.2025
11:09
Коментари:0
Док неки људи брзо заборављају лоше ситуације, други их памте до најситнијих детаља. Иако можда не реагују одмах, увреде, издаје и разочарања остају дубоко похрањени у њиховом сјећању.
У астрологији се често спомиње да су поједини хороскопски знакови склонији памћењу неправди, поготово ако су биле личне и емотивно снажне. Представљамо четири знака у којима се, према астролошким тумачењима, често рађају највећа злопамтила.
Шкорпија
Шкорпије су познате по томе да ништа не заборављају, нарочито ако су се осјећали повријеђено или издано. Иако могу дјеловати мирно и сабрано, дубоко у себи памте сваку неправду и ријетко дају другу прилику без задршке. Шкорпије не заборављају лако, а опрост често долази тек након дуго времена, преноси Индекс.хр.
Занимљивости
Ови хороскопски знакови се никада не упоређују с другима, они крче свој пут
Рак
Ракови снажно памте ситуације које су их емотивно погодиле, чак и ако су се догодиле давно. Њихова осјетљивост чини их склоним враћању у прошлост и анализирању туђих поступака. Иако можда неће отворено показати љутњу, сјећања на повреде често остају присутна и утјечу на њихов однос према људима. Ракови тешко заборављају ријечи и поступке који су им нарушили осјећај сигурности.
Бик
Бикови имају изузетно дугорочно памћење, нарочито када је ријеч о повјерењу које је нарушено. Споро реагују, али једном кад закључе да их је неко изиграо, тешко мијењају мишљење о тој особи. Бикови ријетко заборављају ко их је разочарао, а још рјеђе поновно допуштају истој особи да им се приближи.
Занимљивости
Три хороскопска знака са најјачом интуицијом
Дјевица
Дјевице памте детаље које други брзо забораве, укључујући неправде и разочарања. Иако не воле отворене сукобе, сјећања на лоше поступке остају забиљежена и утјечу на њихову дистанцу према другима. Дјевице тешко заборављају оно што сматрају непоштеним или неправедним понашањем.
Занимљивости
15 ч0
Хроника
19 ч0
Занимљивости
21 ч0
Хроника
1 д0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
15 ч0
Најновије
Најчитаније
13
04
12
58
12
53
12
41
12
40
Тренутно на програму