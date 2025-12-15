Logo
Хорор у Србији: Жена убијена насред булевара, није успјела да се спаси од нападача

Извор:

Телеграф

15.12.2025

17:59

Хорор у Србији: Жена убијена насред булевара, није успјела да се спаси од нападача
Фото: АТВ

Женска особа трагично је настрадала данас поподне у Лесковцу, када је, како тврде очевици, бјежећи од мушкарца, сустигнута и избодена на смрт на Булевару Николе Пашића, незванично сазнаје Решетка.

Према наводима очевидаца, инцидент се догодио око 16.30 часова, када је мушкарац сустигао жену на булевару и нанио јој смртоносне убодне повреде.

ЦИК БиХ

БиХ

ЦИК утврдио резултате избора: Синиша Каран предсједник Српске

Екипе Хитне помоћи одмах су интервенисале, а лекари су на лицу мјеста покушали реанимацију, али, нажалост, без успјеха.

На мјесту злочина налази се велики број полицијских патрола, док је Булевар Николе Пашића затворен за саобраћај.

Из Полицијске управе Лесковац потврђено је новинарима Решетке да се утврђују све околности ове трагедије, уз напомену да пуцњаве није било.

илу-завјесе-радијатор-дневни боравак-09112025

Савјети

Уз само 5 кашика овог састојка завјесе ће заблистати као нове

Како је потврђено порталу Решетка, починилац је ухваћен и предузимаће се све законом предвиђене мјере у сарадњи са надлежним тужилаштвом.

Тагови:

Leskovac

Убиство

