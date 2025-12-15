Хорор у Србији: Жена убијена насред булевара, није успјела да се спаси од нападача

Извор:
Женска особа трагично је настрадала данас поподне у Лесковцу, када је, како тврде очевици, бјежећи од мушкарца, сустигнута и избодена на смрт на Булевару Николе Пашића, незванично сазнаје Решетка.
Према наводима очевидаца, инцидент се догодио око 16.30 часова, када је мушкарац сустигао жену на булевару и нанио јој смртоносне убодне повреде.
Екипе Хитне помоћи одмах су интервенисале, а лекари су на лицу мјеста покушали реанимацију, али, нажалост, без успјеха.
На мјесту злочина налази се велики број полицијских патрола, док је Булевар Николе Пашића затворен за саобраћај.
Из Полицијске управе Лесковац потврђено је новинарима Решетке да се утврђују све околности ове трагедије, уз напомену да пуцњаве није било.
Како је потврђено порталу Решетка, починилац је ухваћен и предузимаће се све законом предвиђене мјере у сарадњи са надлежним тужилаштвом.
