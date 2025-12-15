Минерал који је јако битан током сезоне грипе и прехладе

Извор:
Магазин новости
15.12.2025
17:25
Коментари:0
У току је сезона прехлада и грипе, а једна од начина на који можемо да ојачамо имунитет је унос довољно цинка.
“То је есенцијални минерал који игра кључну улогу у различитим тјелесним функцијама, укључујући имуни одговор, зарастање рана, синтезу ДНК и диобу ћелија. То је посебно важно за имунолошку функцију, јер помаже у активирању Т лимфоцита, такође познатих као Т ћелије, које су критичне у одбрани тијела од патогена”, каже дијететичар Ејми Гудсон.
Вицеви
Виц дана: Расправа у позоришту
“Функционише као антиоксидант, што значи да помаже у заштити ћелија у тијелу од оштећења изазваних слободним радикалима“, рекла је она. Ерика Сиегел, практичарка природе, истакла је још више о важном раду цинка: „Он има велики утицај на хормонску равнотежу, укључујући синтезу тироидних хормона и репродуктивно здравље.
“Истраживања показују да цинк може ометати процес омогућавајући слузи, бактеријама и вирусима да се нагомилају у горњим дисајним путевима, тако да цинк наводно може значајно да скрати трајање инфекције.
Препоручена количина цинка у исхрани је 8 милиграма дневно за жене и 11 милиграма дневно за мушкарце. Трудницама је потребно нешто више цинка (11 милиграма дневно), а онима који доје највише — 12 милиграма дневно.
Хроника
"Покосила" аутом бившу жену свог супруга
Пстоји значајна количина цинка у животињским протеинима као што су месо, риба и морски плодови, као и у јајима и млечним производима. Али постоје и опције које нису засноване на животињама. Пасуљ, ораси, сјеменке и житарице такође садрже значајне нивое цинка, иако их тијело може мало мање апсорбовати од оних из животињских извора.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Хроника
2 ч0
Здравље
2 ч0
Здравље
3 ч0
Здравље
4 ч0
Здравље
9 ч0
Најновије
Најчитаније
19
39
19
39
19
29
19
23
19
22
Тренутно на програму