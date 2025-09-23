Logo

Инфлуенсерка проговорила о путовању у Јапан: "Нико не прича и нико не једе док је у возу"

Извор:

Информер

23.09.2025

21:55

Планина Фуџи у Јапану
Фото: Pixabay

Мили Меклеј често дијели своје авантуре из разних дијелова свијета. У свом недавном видеу, Мили је подијелила прве утиске о Јапану, а неколико ствари је и изненадило.

Једна од ствари која је одмах привукла Мили Меклеј пажњу била је што људи у Јапану једу и пију док ходају улицом.

У Великој Британији је потпуно нормално купити сендвич и појести га док идете на посао, али у Јапану је то готово незамисливо- примјетила је.

Људи тамо обично једу стојећи испред продавница, а не док ходају.

Још једна ствар која ју је изненадила био је готово потпуни изостанак јавних канти за смеће. За разлику од многих других земаља, људи у Јапану носе свој отпад са собом.

"Нигдје нема канти за смеће. Ако имате комад смећа, буквално морате да га носите док не стигнете на одговарајуће мјесто."

За ово постоје два објашњења.

Прво, у Јапану, укључујући Токио, наглашава се културна вриједност чистоће – људи сами задржавају отпад док не стигну кући или на локације гдје могу правилно да га одложе.

Други разлог је безбједносни: након терористичког инцидента 1995. године и због вандализма, многе јавне канте су уклоњене како би се смањили ризици.

@milliemclay British girl solo travelling Japan … I’m travelling with @Feel Free Travel if you want you can use my code “MM50” or “MM100” for money off their trips ! here are my first impressions of Japan ❤️ #travel #japan #travelgirl #backpacking #travelling ♬ original sound - Millie Mclay

Мили је такође истакла како је јапанска врућина заиста екстремна.

- Тренутно сам у Јапану у августу, и данас је температура била готово 40 степени Целзијуса – потпуно лудо - рекла је.

Што се тиче одјеће, примјетила је да се људи облаче веома скромно и једноставно.

Инфлуенсерка је такође описала искуство коришћења јавног превоза, пошто је углавном путовала возом. Међутим, оно што ју је највише изненадило била је потпуна тишина међу путницима.

"Једна од посљедњих ствари коју сам примјетила је да су сви били тихи у возовима. Јавни превоз овдје функционише савршено, па смо углавном тако путовали. Нико не прича и нико не једе док је у возу."

И поред изненађујуће тишине у возовима, Мили је примјетила да су сви климатизовани, што јој је итекако пријало.

- Љети је другачије него у Лондону, али сви возови су климатизовани, што је сјајно. По том питању, Јапан дефинитивно води - додала је.

(информер)

