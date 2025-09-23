Робијао у Бањалуци, тужио Милановића: Ко је убијени Зоран Гргић

Аутор:Стеван Лулић
У пуцњави у Шушњевцима код Славонског Брода у уторак послијеподне убијен је мушкарац. Тамошњи медији преносе да је убијен Зоран Гргић, бивши посланик ХДЗ-а.
Према исказима свједока, два мушкарца цијели су се дан дружила на оближњем излетишту Љескове воде. Починилац је познат полицији те је у бијегу.
Блокиран је саобраћај према Љесковим водама и Врховини те је истрага у току. Нешто иза 18 сати, убица је мушкарцу на путу у Шушњевцима препријечио својим возилом пут. Изашао је из аута и упуцао мушкарца који је стао са својим возилом. Затим је побјегао. Рањеног мушкарца покушали су реанимирати, али преминуо је на мјесту.
Како незванично јавља "Јутарњи", убијен је Зоран Гргић (62) из Славонског Брода, бивши члан Вијећа за грађанску контролу безбједносно-обавјештајних служби Сабора Републике Хрватске.
Зоран Гргић, рођен је у Славонском Броду гдје је завршио основну и средњу школу те тамо, али и у Загребу студирао.
Како је својевремено тврдио, због његових политичких ставова малтретирала га је тадашња Служба државне безбједности те је једно вријеме провео у затворима у Бањалуци и Пожеги.
Разлог је, тврдио је, био вербални деликт.
"Фамозни члан 133. КЗЈ - вербални деликт. Ко рјечју, мишљу или дјелом вријеђа СФРЈ, револуционарну улогу КП и тако даље... Кримен је било заговарање вишестраначја, права Хрвата на властиту државу и позивање на општу повељу о људским правима…", испричао је.
Зоран Гргић је 2015. године у центар пажње доспио када је поднио кривичну пријаву против предсједника Владе Хрватске Зорана Милановића, министра унутрашњих послова Ранка Остојића, министра бранитеља Предрага Матића и директора полиције Владе Доминића, писао је тада "Јутарњи".
Жупанијском Државном тужилаштву у Загребу Гргић је на двадесетак страница написао да наведене званичнике оптужује за кривична дјела тешке тјелесне повреде, непружања помоћи и напуштање немоћне особе, повреде равноправности грађана, повреде слободе изражавања мисли, повреде права на окупљање и јавни протест, повреде слободе вјере, противправно одузимање слободе, присиле, пријетње, нарушавање неповредивости дома и пословног простора, противзаконите претраге, клевете, довођење у опасност живота и имовине општеопасном радњом или средством, злоупотребе положаја и овлаштења, затим за мучење и друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање, непријављивање припремања и почињења кривичног дјела, злочиначко удруживање, велеиздају и повреду угледа Републике Хрватске.
Према његовој биографији објављеној на страници Сабора, по изласку из затвора наставио је студије машинства.
Од 1995. до 2007. живио је и радио на Малом Лошињу, и, према његовим тврдњама писао за "Вечерњи лист", "Фокус" и "Хрватско Слово"" о темама из геополитике и привреде. Ипак, сада, након његовог убиства, "Вечерњи" пак пише само да је повремено за њих коментарисао "безбједносне ситуације".
У три мандата је именован за члана Вијећа за грађанску контролу безбједносно-обавјештајних агенција на приједлог ХДПЗ-а (Хрватског Друштва Политичких затвореника).
"2005. Био сам члан Организационог одбора конференције 'Систем Билдинг апоч ту комбатинг терорисм', одржане у Хрватском сабору под високим покровитељством предсједника Одбора за унутрашњу политику и националну безбједност те том приликом аутор запаженог стручног чланка: 'Геоплитикал енд геостратеџик аспектс оф посибл терорист атакс егенст Рипаблиц оф Кроејша", тврдио је у својој биографији објављеној на сајту Хрватског сабора.
Даље је наводио да је до 2016. објавио више стручних и научних радова из подручја безбједности, геополитике и привреде.
Био је ожењен и отац двоје дјеце.
