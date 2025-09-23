Одлучио да не једе 7 дана: Након пет се догодило неочекивано

Извор:
АТВ
23.09.2025
23:07
23.09.2025
Бисте ли могли издржали седам дана без иједног оброка? Један Јутјубер одлучио је тестирати границе властитог тијела и ума – и открио невјероватне промјене.
Од губитка 10 килограма до осјећаја “божјег начина рада”, његов експеримент открива шта се заправо догађа у тијелу када 7 дана ништа не једете.
Овај шокантни изазов привукао је велику пажњу на интернету, а стручњаци истичу да гладовање покреће низ драматичних процеса у организму, од пада инсулина и уласка у кетозу, до наглог пораста енергије и менталне јасноће.
Џастин Дорф, познати Јутјубер, објаснио је да се на седмодневни пост одлучио јер се посљедњих мјесеци осјећао исцрпљено и несретно.
“Осјећам се уморно посљедња два мјесеца. Имам повреде које ме муче. Жудим за нездравом храном. Осјећам се мало тужно и нисам баш свој. Углавном, све ме боли и умирем”, искрено је рекао у видеу.
У недјељу дана поста изгубио је 10 килограма, а иако му је требало готово пет дана да се навикне на нови режим, касније је доживио нешто што је описао као “божји начин рада”.
На каналу "Drwealz" објављена је симулација која јасно показује шта се догађа с тијелом када престане примати храну: Пад инсулина; због изостанка глукозе, тијело тражи алтернативне изворе енергије. Улазак у кетозу; енергија се почиње добијати из масти сачуваних у станицама. Губитак килограма; већ у првим данима види се значајан пад тјелесне тежине.
Након четвртог дана, тијело улази у нову фазу – мозак прелази на кориштење кетона, глад се смањује, а хормон раста и адреналин расту.
“Прешао сам из зомби начина рада у божји начин рада преко ноћи. Божји начин рада је фаза која се обично догађа негдје између четвртог и шестог дана”, описао Џастин.
У тој фази јавља се: нагли пораст енергије, фокус и ментална јасноћа, боље расположење и осјећај лакоће.
Након седам дана без хране, Џастин је признао да се осјећао попут дјетета на Божићно јутро.
“Било је као да опет имам 10 година, будим се на божићно јутро. Осим што сам умјесто поклона био узбуђен што поновно жвачем. Циљ је био тако близу. Могао сам то осјетити”, рекао је, преноси "Дневно".
Овај експеримент показује колико снажно тијело може реаговати на екстремни пост. Стручњаци истичу да краткотрајни пост може имати здравствене користи, али упозоравају да га не треба проводити без љекарске контроле.
Дуготрајно гладовање може бити опасно, посебно за особе с хроничним болестима.
