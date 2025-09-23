Logo

Изгубљени новчаник пронашао након 51 годину и остао без ријечи

Фото: Unsplash

Током реновирања школе у Канади пронађен је новчаник стар пола вијека.

На крају је враћен Тому Шопфу, ученику који га је изгубио давне 1974. године.

Старе зграде често крију мале тајне из прошлости, али ријетко ко очекује да оне буквално могу искочити из зида. Управо то се догодило у једној школи у Канади, гдје је обнова тоалета открила предмет који је нестао прије више од пола вијека.

Наиме, Том Шопф је још као 17-годишњи ученик средње школе Орчард Парк 1974. године изгубио свој новчаник. Након толико година готово и да је заборавио на њега, али десило се нешто што је све изненадило.

Радници који су реновирали школске тоалете наишли су 26. августа на новчаник скривен иза зида, испричала је чистачица Лорна МекКвин за „Тхе Хамилтон Спецтатор“.

У њему су се налазили лични документи попут возачке дозволе и картице социјалног осигурања, фотографије породице и пријатеља, Еураил путна карта, ћеновници из локалне дестилерије, али и улазница за хокејашку утакмицу која је тада коштала свега 35 центи.

„Било је невјероватно видјети предмете из прошлих деценија. Одмах смо помислили да треба пронаћи власника и вратити му новчаник. Након толико година, сигурно ће му значити“, рекла је МекКвин.

Када су Шопфа контактирали преко друштвених мрежа и јавили му да је новчаник пронађен, није могао да повјерује. За њега је тај тренутак био много више од обичне носталгије – прави повратак у младост.

„Прво сам помислио да је шала. Рекли су ми да су унутра и картица социјалног осигурања и извод из матичне књиге рођених, а ја сам мислио: ‘Већ имам те документе, ово не може бити истина.’ Ипак, одлучио сам да одем до школе“, испричао је Шопф.

Прегледање садржаја новчаника било је попут путовања кроз вријеме. Међу предметима се нашла и фотографија његове куће из дјетињства, изграђене 1960. године, у којој његова мајка и даље живи.

„Отишао сам код ње, показао фотографију и смијали смо се до суза“, рекао је Шопф.

Како је новчаник завршио иза зида није познато, али Шопф претпоставља да му је вјероватно испао у тоалету, а да га је неко ко га је касније пронашао сакрио у спуштени плафон, гдје је остао све до реновирања, преноси Блиц.

