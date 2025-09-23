Logo

Вучевић: Република Српска је симбол историјске борбе и опстанка српског народ

Извор:

РТРС

23.09.2025

22:42

Коментари:

0
Miloš Vučević
Фото: Танјуг/АП

Изасланик предсједника Републике Србије, Милош Вучевић, поручио је на свечаном отварању манифестације "Дани Српске у Србији" да постојање Републике Српске представља вјечито "не" које је српски народ рекао злочинима и страдањима кроз историју – од усташког ножа и јама до логора у којима су страдала и српска дјеца.

Вучевић је у обраћању присутнима у Народном позоришту у Београду истакао да се такве страхоте више никада не смију поновити. Нагласио је да данас Србија и Република Српска стоје заједно, не као раздвојене цјелине, већ као једно срце, један народ.

Осврнуо се и на почетак рата у БиХ 1992. године, када, како је рекао, српски народ није имао другог избора него да формира своју државу - Републику Српску. Она је настала у тешким временима, из патње и страдања, али и из јасне одлуке да српски народ остане вјеран себи и својим коријенима.

Зоран Гргић

Регион

Робијао у Бањалуци, тужио Милановића: Ко је убијени Зоран Гргић

"Република Српска је више од политичког ентитета. Она је симбол самог постојања, споменик жртвама и завет за будућност", истакао је Вучевић.

Осврћући се на дугу историју српског народа у Босни и Херцеговини, нагласио је да је највећи подвиг био управо – опстанак. Упркос бројним искушењима, Срби су успјели да сачувају свој идентитет, вјеру, језик и име, те су увијек изнова налазили снагу да се изборе за своја права.

Вучевић је нагласио да манифестација "Дани Републике Српске у Србији" представља слављење вјековне борбе и истрајности српског народа. Подсјетио је и на Декларацију Свесрпског сабора, која је, како је рекао, јасно потврдила да српско јединство није питање политичких околности, већ дубоко укоријењене историјске везе, братства и заједничке судбине.

Dmitrij Medvedev

Свијет

Медведев: Само придржавање споразума није довољно

"Наш задатак је да то јединство очувамо. Обавеза свих нас је да градимо и јачамо и Републику Српску и Србију", као темеље српског националног идентитета, као просторе слободе, стабилности и напретка - каже Вучевић.

Истиче да се не смије дозволити да други одлучују у име српског народа.

(РТРС)

Подијели:

Тагови:

Милош Вучевић

Република Српска

Дани Српске у Србији

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зоран Гргић, бивши ХДЗ-овац убијен код Славонског Брода

Регион

Робијао у Бањалуци, тужио Милановића: Ко је убијени Зоран Гргић

1 ч

0
Ова земља има више коња него људи

Занимљивости

Ова земља има више коња него људи

1 ч

0
Српски фудбалер погинуо на грађевини

Фудбал

Српски фудбалер погинуо на грађевини

1 ч

0
Није позвала радну колегиницу на свадбу, а онда је услиједио пакао

Занимљивости

Није позвала радну колегиницу на свадбу, а онда је услиједио пакао

2 ч

0

Више из рубрике

Старица тровала мушкарце да би им узела новац

Србија

Старица тровала мушкарце да би им узела новац

7 ч

0
Оставио оца у дому, а онда добио шокантну поруку

Србија

Оставио оца у дому, а онда добио шокантну поруку

8 ч

0
Српско село које су сви напустили: Наставу некада похађало 800 ђака, а сада овдје живи само 7 становника

Србија

Српско село које су сви напустили: Наставу некада похађало 800 ђака, а сада овдје живи само 7 становника

8 ч

0
Камион ударио у ауто па га одбацио на паркирано возило: Двоје повријеђено

Србија

Камион ударио у ауто па га одбацио на паркирано возило: Двоје повријеђено

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

15

Умро познати бизнисмен: Тврдио да је Саркозију носио кофере пара

23

07

Одлучио да не једе 7 дана: Након пет се догодило неочекивано

22

48

Изгубљени новчаник пронашао након 51 годину и остао без ријечи

22

42

Вучевић: Република Српска је симбол историјске борбе и опстанка српског народ

22

38

Робијао у Бањалуци, тужио Милановића: Ко је убијени Зоран Гргић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner