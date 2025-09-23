Вучевић: Република Српска је симбол историјске борбе и опстанка српског народ

Извор:
Изасланик предсједника Републике Србије, Милош Вучевић, поручио је на свечаном отварању манифестације "Дани Српске у Србији" да постојање Републике Српске представља вјечито "не" које је српски народ рекао злочинима и страдањима кроз историју – од усташког ножа и јама до логора у којима су страдала и српска дјеца.
Вучевић је у обраћању присутнима у Народном позоришту у Београду истакао да се такве страхоте више никада не смију поновити. Нагласио је да данас Србија и Република Српска стоје заједно, не као раздвојене цјелине, већ као једно срце, један народ.
Осврнуо се и на почетак рата у БиХ 1992. године, када, како је рекао, српски народ није имао другог избора него да формира своју државу - Републику Српску. Она је настала у тешким временима, из патње и страдања, али и из јасне одлуке да српски народ остане вјеран себи и својим коријенима.
"Република Српска је више од политичког ентитета. Она је симбол самог постојања, споменик жртвама и завет за будућност", истакао је Вучевић.
Осврћући се на дугу историју српског народа у Босни и Херцеговини, нагласио је да је највећи подвиг био управо – опстанак. Упркос бројним искушењима, Срби су успјели да сачувају свој идентитет, вјеру, језик и име, те су увијек изнова налазили снагу да се изборе за своја права.
Вучевић је нагласио да манифестација "Дани Републике Српске у Србији" представља слављење вјековне борбе и истрајности српског народа. Подсјетио је и на Декларацију Свесрпског сабора, која је, како је рекао, јасно потврдила да српско јединство није питање политичких околности, већ дубоко укоријењене историјске везе, братства и заједничке судбине.
"Наш задатак је да то јединство очувамо. Обавеза свих нас је да градимо и јачамо и Републику Српску и Србију", као темеље српског националног идентитета, као просторе слободе, стабилности и напретка - каже Вучевић.
Истиче да се не смије дозволити да други одлучују у име српског народа.
