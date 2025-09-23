Logo

Оставио оца у дому, а онда добио шокантну поруку

Извор:

Телеграф

23.09.2025

15:40

Фото: Pexels

На друштвеним мрежама јуче је дијељен умногоме узнемирујући апел за помоћ у проналаску старијег господина који је, како је написано, нестао из једног старачког дома на територији Мељака. Објава је рапидно дијељена како би стигла до што већег броја људи, а питање се само наметнуло и поставили су га многи грађани - како је то могуће?

Да ствар буде још грђа, господин није једини нестао јер је том приликом из истог дома отишла и једна госпођа.

"Молим за вашу помоћ. Нестао ми је отац. Јутрос око 6 часова из старачког дома у Мељаку. На себи је имао црну тренерку и сиву мајицу. Дементан је, али зна да му је име С. Л. Постоји могућност да је са њим и женска особа која је такође побјегла", писало је у молби уз слику господина.

Народ је људски и брзо одреаговао, објава је дијељена како би стигла до што већег броја људи. Случај је, како смо сазнали, пријављен и МУП-у, а потрага је обустављена након проналаска човјека.

Услиједиле су срећне вијести - господин је пронађен, али брине питање како је могуће да се тако нешто уопште догоди 2025. године у оквиру институције која примарно постоји да би бринула о старијима и за то би требало да има стручно особље.

Шта треба да знате прије одабира дома?

Како пише Телеграф.рс, пажљив одабир је важна одлука која захтијева детаљно разматрање. Ево неколико кључних ствари на које треба обратити пажњу како бисте донијели најбољу одлуку:

1. Лиценца и акредитација

Провјера лиценце: Прво и основно, провјерите да ли дом има важећу дозволу за рад од стране надлежног министарства (у Србији, то је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања). Домови без лиценце раде илегално и не подлијежу никаквој инспекцији или контроли квалитета.

Инспекција и репутација: Распитајте се да ли је дом имао раније инспекцијске посјете, какви су били налази и да ли има притужби. Оналјн рецензије и препоруке могу бити корисне, али увијек их узмите са резервом.

2. Квалитет његе и медицинска подршка

Стручно особље: Провјерите да ли је особље квалификовано и довољно бројем. Распитајте се о доступности љекара, медицинских сестара и неговатеља, посебно ноћу и викендом.

Медицинске услуге: Да ли дом пружа медицинску негу, терапију и администрацију лијекова? Да ли сарађују са специјалистима или болницама у близини? Важно је знати како се поступа у хитним ситуацијама.

3. Услови боравка и атмосфера

Хигијена и чистоћа: Приликом посјете, обратите пажњу на општи ниво чистоће објекта, соба, купатила и заједничких просторија.

Простор и опремљеност: Да ли су собе удобне и довољно простране? Неки домови нуде једнокреветне, двокреветне или вишекреветне собе. Провјерите да ли су купатила прилагођена старијим особама (ручке, неклизајуће подлоге).

Амбијент: Осетите атмосферу. Да ли делује топло, пријатно и гостољубиво? Посматрајте како се особље односи према корисницима.

4. Друштвене активности и ишрана

Активности: Распитајте се о дневним активностима које се организују (радионице, друштвене игре, прославе). Физичка и ментална стимулација су кључне за очување здравља и расположења.

Квалитет исхране: Да ли се оброци припремају на лицу мјеста? Да ли су менији разноврсни и прилагођени дијеталним потребама корисника (нпр. дијабетичари, особе са високим притиском)?

5. Цијена и додатни трошкови

Јасна цијена: Увјерите се да разумијете шта је укључено у мјесечну цијену (смјештај, исјрана, њега).

Скривени трошкови: Распитајте се о потенцијалним додатним трошковима, као што су лијекови, медицинске потрепштине, услуге фризера или терапеута.

Препоручује се да посејтите неколико домова, разговарате са особљем, а по могућности и са неким од корисника или њиховим породицама. Постављајте многа питања како бисте добили што јаснију слику о свим аспектима живота у дому.

(Телеграф.рс)

