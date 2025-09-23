Logo

Измјене ускоро: Колику пензију ће имати они са 15 година стажа?

23.09.2025

15:32

Измјене ускоро: Колику пензију ће имати они са 15 година стажа?
Фото: Matthias Zomer/Pexels

Влада ФБиХ ускоро би на столу требала имати Приједлогу измјена и допуна Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

А, по том приједлогу значајно би требало да буде измијењен обрачун пензије са 15 година радног стажа.

Колику пензију могу очекивати?

"Фактор" је објавио детаље споменутог Приједлогу измјена и допуна Закона о пензијском и инвалидском осигурању, а у којем се види да је значајно измијењен члана 81.

Према тим измјенама, пензионери са 15 година стажа и 65 година живота, уколико те измјене буду усвојене, убудуће би имали 390 КМ пензије, за разлику од досадашњи 599,28 КМ.

У измјенама стоји да за 15 и више година пензијског стажа, а мање од 20 година, пензија не може бити нижа од 60 посто просјечне пензије у ФБиХ из децембра претходне године. Према том израчуну, с обзиром на то да просјечна пензија тренутно износи 651,49 КМ, 60 одсто тог износа износи 390 КМ.

Дакле, за ову категорију пензија би од 1. јануара 2026. године могла износити 390 КМ. Такође, ко по тренутном закону оде у пензију, имаће 599 КМ.

  • За 20 и више година стажа, а мање од 25 година, пензија не може бити нижа од 65 одсто просјечне пензије у ФБиХ, што према садашњој просјечној пензији износи 423 КМ.
  • За 25 и више година стажа, а мање од 30 година, најнижа пензија не може бити испод 70 посто просјечне пензије, што је по израчуну 456 КМ.
  • За 35 и више година стажа, а мање од 40 година, најнижа пензија износила би 85 одсто просјечне, односно 553 КМ.
  • За 40 и више година стажа најнижа пензија би била 95 одсто просјечне пензије у ФБиХ, што износи 618 КМ.

Измјена члана 81. Закона о ПИО спријечиће малверзације и злоупотребе

”На писмени захтјев представника пензионера у ФБиХ, тренутно важећа одредба члана 81. значајно је измијењена. Задржан је заштитни механизам најниже пензије, али уз значајне корекције у виду осигуравања више нивоа најнижег износа пензије корисницима пријевремене старосне пензије. Приједлог пензионерских удружења указао је на потребу да се систем пензијског осигурања у ФБиХ заштити од малверзација и злоупотреба, које су евидентне, а према којима осигураници манипулишу системом кроз постојећу одредбу, свјесно идући на минималан број година осигурања (15 година стажа), за који се уплаћују минимални доприноси. У том случају израчуната пензија износи око 200 до 300 КМ, али се захваљујући постојећој одредби став 1. члан 81. таквим осигураницима исплаћује износ не мањи од најниже пензије, односно око 590 КМ”, стоји у образложењу измјена закона, чији је предлагач Федерално министарство рада и социјалне политике.

Наводи се да разлику између стварно израчунате и најниже пензије плаћају други осигураници који су радили пуни радни вијек, што је неправедно.

Одлазак у пензију с 15 година стажа све атрактивнији

”У том контексту осигураници свјесно бирају минималан стаж од 15 година и минималне уплате, рачунајући да ће добити релативно висок износ најниже пензије и тиме користити знатно више средстава у односу на свој финансијски допринос систему. Будући да на темељу одлука највиших судских инстанци више нема ограничења у погледу истовремене могућности примања пензије и плате, уплата на најнижи износ пензије постаје атрактивна, посебно код млађих осигураника", наводи се и додаје:

"Млађи осигураници у таквим околностима раде непријављени, узимајући бруто плату без уплате доприноса, што води урушавању система пензијског осигурања. Такође, то дестимулативно дјелује на осигуранике који раде 20, 30 или 40 година и који су заштићени тзв. загарантованом пензијом од око 680 КМ. Дакле, имамо ситуацију у којој онај с 15 година стажа има минималну пензију од око 590 КМ, а осигураник с 40 година и више стажа загарантовану пензију од око 680 КМ – разлика је свега 100 КМ”, наводи се у образложењу предложених измјена.

