Са тржишта БиХ повучени увијач за косу и кабл: Постоји опасност од струјног удара

23.09.2025

15:27

Увијач за косу повучен са тржишта
Фото: Агенција за надзор над тржиштем БиХ

Увијач за косу, те један кабл са три утичнице, а други са четири, повучени су са тржишта БиХ, јер представљају опасност од струјног удара и пожара, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Ријеч је о увијачу за косу "Аурел" из Кине, који је опасан јер је његова површина попречног пресјека проводника у напојном каблу мања од минимално дозвољене, улазна снага није у прописаним границама, а није ни усклађен са Наредбом о електричној опреми намијењеној за употребу унутар одређених напонских граница и стандардом БАС ЕН 60335-2-23.

novcanik dzep pixabay

Економија

Ако имате овај новац ускоро га нећете моћи користити

Продужни кабл са три утичнице "Меган" поријеклом из Турске са ознаком 3Р 3М ПН03 није безбједан јер нема контаката за уземљење, може се отворити помоћу алата опште намјене, утичнице немају затвараче, површина попречног пресјека проводника је мања од прописане, називна струја утикача је мања од називне струје утичнице, те није прописно означен.

Продужни кабл са четири утичнице /Аркгиацл/ из Кине, тип 003 представља опасност од струјног удара и пожара зато што се може отворити помоћу алата опше намјене, утичнице немају затвараче, површина попречног пресјека проводника је мања од прописане, док је називна струја утикача мања од називне струје утичнице.

Оба кабла нису усклађена са Наредбом о електричној опреми намијењеној за употребу унутар одређених напонских граница и стандардом БАС ИЕЦ 60884-2-7.

Хакер

Свијет

Узбуна у Њујорку: Разбијена мрежа електронских уређаја коришћена за пријетње убиством

Надлежна инспекција наредила је мјере повлачења ових производа са тржишта и њихово уништавање, док се потрошачима који их посједују препоручује да их престану користити.

Агенција за надзор над тржиштем БиХ

