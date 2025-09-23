Узбуна у Њујорку: Разбијена мрежа електронских уређаја коришћена за пријетње убиством

Извор:
Танјуг
23.09.2025
15:19
Коментари:0
Агенти Тајне службе Сједињених Америчких Држава разбили су мрежу електронских уређаја у Њујорку коришћену за анонимне пријетње убиством према високим америчким званичницима, саопштили су данас представници органа реда.
Званичници су рекли да су пронашли везе са страним држављанима, картелима дрога,трговином људима и организованим криминалом, преноси Eн-би-си њуз.
На пет локација у радијусу од 56 километара од Њујорка, агенти су открили више од 300 СИМ сервера и 100.000 СИМ картица, саопштили су званичници.
Такође су пронашли 80 грама кокаина, илегално оружје, рачунаре и мобилне телефоне.
Званичник, који није желио да буде именован, рекао је да мреже могу да буду коришћене за софтверске нападе, шифроване поруке и рутинску комуникацију.
"Ова мрежа може да онемогући мобилне торњеве. Може да омогући нападе типа 'denial of service', што практично значи да би могли да блокирају хитне службе или полицију да реагују на мјесту догађаја ако буде потребно", рекао је званичник под условом да не буде именован.
Он је казао да могу да се користе и за анонимну, шифровану комуникацију.
Званичници су рекли да агенти прегледају СИМ картице да би утврдили ко је креирао мрежу.
"Радимо на сваком позиву, свакој поруци и свакој претрази направљеној на тим СИМ картицама", рекао је један од званичника.
Званичници су додали да је откривање мреже услиједило након што је Тајна служба примјетила да се претње смрћу према јавним званичницима које штите умножавају.
Званичници нису жељели да открију ко су званичници којима је пријећено.
У истрази, која је у току, учествовали су Одјељење за унутрашњу безбједност САД, Министарство правде, Канцеларија директора Националне обавјештајне службе, њујоршка полиција, као и други државни и локални органи реда, преноси Танјуг.
