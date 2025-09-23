Извор:
Злочиначки кијевски режим је уздигао неонацизам на ниво државне политике, изјавио је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров.
"Важно је што у години 80. годишњице Велике побједе планирате да посветите посебну пажњу очувању историјске истине, пре свега у вези са догађајима из Другог свјетског рата. Такав рад је потребан и за супротстављање варварској идеологији неонацизма, коју је злочиначки кијевски режим уздигао на ниво државне политике", рекао је Лавров у свом поздравном говору организаторима и учесницима 16. Јалтске међународне конференције.
Додао је да форум даје значајан допринос непристрасном разумијевању актуелних глобалних политичких питања – од процеса евроазијских интеграција до рјешавања бројних сукоба.
"Предстоји дискусија о низу питања која су у вези са деструктивном улогом Колективног Запада на постсовјетском простору, између осталог и у контексту украјинске кризе коју су изазвали Вашингтон и Брисел", рекао је Лавров.
Министар је напоменуо да је и овог пута дневни ред форума прилично обиман.
