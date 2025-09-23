Сијарто: Наставићемо да купујемо руску нафту

23.09.2025
14:53
Коментари:0
Мађарска ће наставити да купује нафту из Русије, без обзира на то шта САД кажу у вези с тим, јер без руске нафте не може да осигура државне залихе, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто за лист "Гардијан"
''За нас је испорука енергената чисто физичко питање. Било би лијепо сањати о куповини нафте и гаса са још неког мјеста, али можемо да их купимо само тамо гдје имамо инфраструктуру. Ако погледате физичку инфраструктуру, очигледно је да је без руских испорука не можемо осигурати безбједне залихе за нашу земљу'', рекао је Сијарто.
Сијарто: Мађарска неће престати да увози енергенте из Русије
Називајући западноевропске званичнике "фанатицима", Сијарто је нагласио да са земљама Западне Европе апсолутно није могуће водити разуман дијалог заснован на чињеницама и здравом разуму.
Сијарто је истакао да су односи Будимпеште и Брисела и даље напети, док се однос са САД побољшао, преноси Срна.
Он је додао да је потпуно другачије "имати америчког предсједника за пријатеља у односу на ситуацију када Вашингтон врши притисак на некога", без обзира на то што је "оно што долази из Брисела веома озбиљно".
