Сијарто: Мађарска неће престати да увози енергенте из Русије

23.09.2025
07:36
Коментари:0
Мађарска неће престати да увози енергенте из Русије, изјавио је министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто за Гардијан, додајући да Мађарска не може да обезбиједи безбједну снабдјевеност енергентима без руских извора као и да "разумије" Трампов позив државама НАТО и ЕУ да обуставе увоз енергената из Русије.
"За нас је снабдјевање енергијом чисто физичко питање. Лијепо је сањати о куповини нафте и гаса од некуда али можемо куповати само одакле имамо инфраструктуру. А ако погледате физичку инфраструктуру, јасно је да је без руских снабдјевања немогуће обезбиједити безбједно снабдјевање земље", навео је Сијарто.
Сијартове изјаве, како пише Гардијан, долазе након што је Трамп увео нове санкције Русији под условом да НАТО прекине енергетске везе са Русијом, преноси Танјуг.
"Спреман сам да уведем велике санкције Русији када све НАТО земље буду пристале и почеле да раде исто, и када све НАТО земље престану да купују нафту из Русије", написао је Трамп на платформи Truth Social.
За Мађарску, која годишње увози око пет милиона тона нафте кроз нафтовод "Дружба", Трампове санкције поставиле су питање енергетске безбједности, наводи Гардијан.
Неколико европских лидера, укључујући финског предсједника Александра Стуба, нагласило је да је потребна већа притисак на Мађарску и Словачку да обуставе куповину руске нафте, док су словачки званичници навели да је то сада ствар политичке воље.
Сијарто је европске званичнике и њихове критике на рачун мађарског увоза руских енергената назвао "фанатичним" истакваши да је однос Мађарске са САД много бољи него раније.
