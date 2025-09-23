Logo

Болсонаров син оптужен за принуду

23.09.2025

07:28

Болсонаров син оптужен за принуду
Фото: Танјуг/АП

Федерални посланик из Бразила, Едуардо Болсонаро, син бившег предсједника Жаира Болсонара, оптужен је за принуду, саопштила је канцеларија државног тужиоца.

Оптужница је повезана са случајем у којем је његов отац осуђен због покушаја државног удара, преноси Ројтерс.

Државни тужиоци наводе да је Едуардо "више пута покушавао да подреди интересе Бразила и цијеле друштвене заједнице својој личној и породичној агенди".

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Постоји веза између употребе парацетамола и настанка аутизма

Едуардо Болсонаро се раније ове године преселио у САД како би тражио подршку америчког предсједника Доналда Трампа да се зауставе кривични поступци против његовог оца, преноси Тан‌југ.

Такође је преузео заслуге за притисак на Бијелу кућу да уведе царине од 50 одсто на већину бразилских производа.

Brazil

