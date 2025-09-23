Болсонаров син оптужен за принуду

23.09.2025
07:28
Федерални посланик из Бразила, Едуардо Болсонаро, син бившег предсједника Жаира Болсонара, оптужен је за принуду, саопштила је канцеларија државног тужиоца.
Оптужница је повезана са случајем у којем је његов отац осуђен због покушаја државног удара, преноси Ројтерс.
Државни тужиоци наводе да је Едуардо "више пута покушавао да подреди интересе Бразила и цијеле друштвене заједнице својој личној и породичној агенди".
Едуардо Болсонаро се раније ове године преселио у САД како би тражио подршку америчког предсједника Доналда Трампа да се зауставе кривични поступци против његовог оца, преноси Танјуг.
Такође је преузео заслуге за притисак на Бијелу кућу да уведе царине од 50 одсто на већину бразилских производа.
