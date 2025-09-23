Logo

Трамп: Постоји веза између употребе парацетамола и настанка аутизма

Танјуг

23.09.2025

07:16

Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп данас је изјавио да постоји веза између коришћења лијека против болова Тиленол са настанком аутизма током трудноће, што је тврдња коју многи љекари оспоравају.

Трамп је такође на једном догађају у Бијелој кући предложио леуковорин, врсту фолне киселине, као лијек за симптоме аутизма, пренио је Ројтерс.

Амерички предсједник тврдио је да узимање парацетамола, главног састојка Тиленола, познатог у САД-у и као ацетаминофен, "није добро" и да га труднице требају узимати само у случајевима екстремне температуре.

Управа за храну и лијекове (ФДА) је прије његовог говора одобрила верзију лијека који производи компанија ГСК. ФДА је одобрила леуковорин за лијечење стања повезаног са аутизмом, цитирајући тестирање на 40 пацијената са ријетким метаболичким поремећајем, названим дефицијенција церебралног фолате, преноси Тан‌југ.

Овај поремећај може да доведе до низа неуролошких симптома од којих се неки срећу код особа са аутизмом.

Трамп је најавио да ће ФДА обавијестити љекаре да коришћење Тиленола током трудноће може да се повеже са веома повећаним ризиком настанка аутизма, иако није понудио доказе за ту тврдњу.

Истраживачи наводе да не постоје чврсти докази о повезаности Тиленола и аутизма.

