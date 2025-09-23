Теа Таировић прекинула сарадњу са кумом због 7.000 евра

Извор:
Телеграф
23.09.2025
15:04
Пјевачица Теа Таировић прекинула је сарадњу са кумом Александром, иначе професионалним кореографом, а проблем је настао због 7.000 евра, јављају медији.
Наиме, Теа и њен кум су завршили и сарадњу и кумство, јер је он, према тврдњи извора, узимао више новца за плесаче него што су они добијали, а разлика је остајала њему.
Наводно, ради се о цифри од 7.000 евра.
Александар је дуги низ година био задужен за све кореографије које је Теа имала, од спотова до концерата, као и за велики број плесача који су учествовали у истим.
Сарадња се претворила у пријатељство, а потом и у кумство, али је пјевачица сада ријешила да стави тачку на сваки однос.
