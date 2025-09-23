Logo

Теа Таировић прекинула сарадњу са кумом због 7.000 евра

Извор:

Телеграф

23.09.2025

15:04

Коментари:

0
Теа Таировић прекинула сарадњу са кумом због 7.000 евра

Пјевачица Теа Таировић прекинула је сарадњу са кумом Александром, иначе професионалним кореографом, а проблем је настао због 7.000 евра, јављају медији.

Наиме, Теа и њен кум су завршили и сарадњу и кумство, јер је он, према тврдњи извора, узимао више новца за плесаче него што су они добијали, а разлика је остајала њему.

Представнички дом Парламентарне скупштине

БиХ

Срушена хитна процедура усвајања буџета, сједница се наставља сутра

Наводно, ради се о цифри од 7.000 евра.

Александар је дуги низ година био задужен за све кореографије које је Теа имала, од спотова до концерата, као и за велики број плесача који су учествовали у истим.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Наставићемо да купујемо руску нафту

Сарадња се претворила у пријатељство, а потом и у кумство, али је пјевачица сада ријешила да стави тачку на сваки однос.

Подијели:

Таг:

Tea Tairović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Маска вирус прехлада жена болест

Свијет

Опасни вирус погађа Европу јаче него икад; Стручњак апелује

1 ч

0
Сутра претежно облачно и нестабилно

Друштво

Сутра претежно облачно и нестабилно

1 ч

0
Будимир и Кострешевић на међународном сајму "ПАРТНЕР 2025"

Република Српска

Будимир и Кострешевић на међународном сајму "ПАРТНЕР 2025"

1 ч

0
Познат сљедећи турнир Новака Ђоковића

Тенис

Познат сљедећи турнир Новака Ђоковића

1 ч

0

Више из рубрике

Ана Ивановић у уској хаљини изазвала лавину коментара

Сцена

Ана Ивановић у уској хаљини изазвала лавину коментара

2 ч

1
Глумац (35) умро од срчаног удара

Сцена

Глумац (35) умро од срчаног удара

3 ч

0
Дара Бубамара испрозивала Кебу због обрва: ''То што радиш није нормално''

Сцена

Дара Бубамара испрозивала Кебу због обрва: ''То што радиш није нормално''

5 ч

0
Албанска пјевачица "шутнула" сарадника због Палестине

Сцена

Албанска пјевачица "шутнула" сарадника због Палестине

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

23

Познато када почиње примање вакцине против рака

16

23

Шта је афричка свињска куга?

16

22

Душко Кнежевић ослобођен оптужнице у предмету ''Аеродром''

16

19

Кошарац: ''Тројка'' шири антируску хистерију и угрожава привредни развој ФБиХ

16

19

Дјевојчица више пута избодена у главу оловком: Била је крвава

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner