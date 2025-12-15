Logo
Комплетна трилогија "Господар прстенова" се враћа у биоскопе

Извор:

Глас Српске

15.12.2025

12:52

Коментари:

0
Легендарна филмска триологија Питера Џексона у комплетном трајању од 11 сати епске филмске саге поново ће се моћи гледати онако како је и замишљена, на биоскопском платну.

Наиме, поводом 25 година од изласка "Господара прстенова: Дружина Прстена", "Фатом Ентертејмент" и "Ворнер Брос" најавили су поновно приказивање читаве трилогије у продуженим верзијама.

Репризна приказивања биће доступна у "ДБОX" форматима од 16. до 19. јануара, што значи да ће гледаоце током пројекције пратити покрети и вибрације који симулирају путовање ка Мордору заједно са Фром и дружином. За љубитеље класичног биоскопског искуства, трилогија ће бити приказана и у стандардном формату од 23. до 25. јануара.

Посебан додатак за колекционаре биће лимитирана серија тематских производа на пултовима за послужење. Улазнице су већ пуштене у продају.

