Хрватски сабор изгласао Закон о изградњи центра на Трговској гори

Извор:

СРНА

15.12.2025

12:43

Коментари:

1
Хрватски сабор изгласао Закон о изградњи центра на Трговској гори

Хрватски сабор изгласао је данас Закон о изградњи центра за збрињавање радиоактивног отпада на Трговској гори.

Овај закон је подржало 77 посланика, 36 је било уздржано, а 21 против.

Расправа о овом закону вођена је у четвртак, 11. децембра, а данас прије изјашњавања није било никаквих додатних дискусија.

Како је наведено, доношење законског рјешења осигураће просторно-планско утврђивање локације центра за збрињавање радиоактивног отпада и услове провођења захвата у простору.

На тај начин ће се осигурати правовремено успостављање центра, али и збрињавање институционалног отпада из Хрватске што је потребно да би испунила све међународне обавезе у погледу збрињавања радиоактивног отпада и истрошених институционалних извора.

Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац упозорио је посланике у Хрватском сабору да овај законски приједлог означава противправни улазак у завршницу политичког пројекта у виду планираног складишта радиоактивног отпада на Трговској гори.

Локалне заједнице из Републике Српске и Федерације БиХ које гравитирају ријеци Уни упутиле су раније писмо Хрватском сабору у којем су апеловале да посланици не гласају за овај закон.

Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нуклеарне електране Кршко као и постојећи институционални отпад складишти на Трговској гори у општини Двор, уз границу са БиХ.

Коментари (1)
