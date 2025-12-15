Хрватски сабор изгласао Закон о изградњи центра на Трговској гори

Извор:
СРНА
15.12.2025
12:43
Хрватски сабор изгласао је данас Закон о изградњи центра за збрињавање радиоактивног отпада на Трговској гори.
Овај закон је подржало 77 посланика, 36 је било уздржано, а 21 против.
Расправа о овом закону вођена је у четвртак, 11. децембра, а данас прије изјашњавања није било никаквих додатних дискусија.
Како је наведено, доношење законског рјешења осигураће просторно-планско утврђивање локације центра за збрињавање радиоактивног отпада и услове провођења захвата у простору.
На тај начин ће се осигурати правовремено успостављање центра, али и збрињавање институционалног отпада из Хрватске што је потребно да би испунила све међународне обавезе у погледу збрињавања радиоактивног отпада и истрошених институционалних извора.
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац упозорио је посланике у Хрватском сабору да овај законски приједлог означава противправни улазак у завршницу политичког пројекта у виду планираног складишта радиоактивног отпада на Трговској гори.
Локалне заједнице из Републике Српске и Федерације БиХ које гравитирају ријеци Уни упутиле су раније писмо Хрватском сабору у којем су апеловале да посланици не гласају за овај закон.
Хрватска планира да радиоактивни отпад из Нуклеарне електране Кршко као и постојећи институционални отпад складишти на Трговској гори у општини Двор, уз границу са БиХ.
