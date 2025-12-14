Ухапшен Албанац на граници: Биће изручен Грчкој због издржавања затворске казне силовања

Извор:
Држављанин Албаније којег је Грчка потраживала због издржавања затворске казне од 11 година због силовања ухапшен је на граничном прелазу Сукобин на улазу у Црну Гору, саопштила је црногорска полиција.
Гранична полиција је приликом пасошке контроле утврдила да је за држављанином Албаније Р. И. (30) Интерпол Атина расписао потјерницу због издржавања казне затвора у трајању од 11 година због силовања.
Он је ухапшен и предат је на даљу надлежност судији за истрагу.
Из полиције су навели да слиједе даље радње правосудних органа Црне Горе и Грчке ради екстрадиције овога лица.
