Ухапшен Албанац на граници: Биће изручен Грчкој због издржавања затворске казне силовања

Извор:

СРНА

14.12.2025

13:04

Ухапшен Албанац на граници: Биће изручен Грчкој због издржавања затворске казне силовања

Држављанин Албаније којег је Грчка потраживала због издржавања затворске казне од 11 година због силовања ухапшен је на граничном прелазу Сукобин на улазу у Црну Гору, саопштила је црногорска полиција.

Гранична полиција је приликом пасошке контроле утврдила да је за држављанином Албаније Р. И. (30) Интерпол Атина расписао потјерницу због издржавања казне затвора у трајању од 11 година због силовања.

Затвор

Регион

Ужас у затвору: Осуђеник је више пута силован и брутално претучен

Он је ухапшен и предат је на даљу надлежност судији за истрагу.

Из полиције су навели да слиједе даље радње правосудних органа Црне Горе и Грчке ради екстрадиције овога лица.

Црна Гора

Granična policija

хапшење

Albanac

Силовање

uhapšen Albanac

