У загребачком дому за старије и немоћне због пожара евакуисано 250 штићеника

Извор:
Танјуг
14.12.2025
08:07
Због пожара који је синоћ избио у дому за старије и немоћне особе у Загребу евакуисано је 250 штићеника, а захваљујући ефикасној интервенцији хитних служби, како се наводи, нико није повријеђен и спријечена је већа катастрофа.
Ватра је избила у једној соби у дому за старије и немоћне особе на загребачком Ксаверу. Према незваничним информацијама узрок пожара је адвентски вијенац, преноси портал Индекс.
Ватрогасци су дојаву о пожару добили око 20.50. Запослени у дому су, према упутствима ватрогасаца, одмах започели с гашењем ватре помоћу апарата за почетно гашење пожара и затворили врата собе у пламену како би спријечили ширење дима и ватре.
У тренутку доласка ватрогасаца, на локацији је већ била полиција, а запослени су евакуисали кориснике дома од којих су се неки налазили у ходницима.
Пожар, који је избио у соби једног штићеника површине 20 квадратних метара, брзо је локализован, а потом и потпуно угашен.
Како је речено, током евакуације било је и нешто панике, посебно због непокретних особа.
