Шта знају Бањалучани осим "естрадног сукоба" Станивуковића и Ђајића?

Извор:

АТВ

23.09.2025

15:30

Шта знају Бањалучани осим "естрадног сукоба" Станивуковића и Ђајића?
Фото: АТВ

Шта знају Бањалучани осим да живе у "крајишкој ријалити престоници", јер тако се данас може назвати Бањалука, која се претворила у арену за личну промоцију локалних политичара, а двојица посебно предњаче.

Бањалучани су протекли година више слушали о сукобу Станивуковић-Ђајић, него о томе ко ће и како ријешити њихове проблеме.

Посљедњих дана, ријалити је кулминирао.

Gro SNSD Banjaluka

Бања Лука

Додик ударио на бањалучки СНСД, Станивуковић користи прилику

Поново су се сукобили предсједник Градског одбора СНСД-а Владо Ђајић и градоначелник Драшко Станивуковић, о томе чији естрадни забављачи имају "боље пјесме".

Водећи политички двојац, више се понаша као да је у жирију неког музичког такмичења, него да су најодговорнији за стање у граду.

Умјесто кључних питања за функционисање града, баве се естрадом. Умјесто садржајем тендера, баве се садржајем текстова пјевача. Умјесто мањком вртића, на "дневном реду" су капацитети мултимедијалних сала. Умјесто гужвама у саобраћају, баве се гужвама на наступима које организују.

Док је бањалучки двојац подијељен око естраде, "спајају" их проблеми у Бањалуци које не рјешавају.

Добра већина грађана уопште није ни чула за "звијезде" око којих се споре, али зато добро знају да се ни у Граду ни око УКЦ-у не могу лако паркирати.

Скупштина -Бањалука 18092025

Бања Лука

Мјесец дана расправе без расплета: Иста тема, исте изјаве, исти исход

Док једни "знају" да је за све крива скупштина већина предвођена бањалучким СНСД-ом, други "знају" да су им све проблеме донијели Градска управа, на челу са ПДП-ом.

Бањалучани знају да су и добили и комуналне рачуна за само три мјесеца, што не искључује да их чека поскупљење до краја године.

Знају грађани да и багери на зеленим површинама не значе уређење, него нову зграду, за чију градњу има "амин" обје стране.

Знају и за редукцију воде љети, као и за неочишћене улице зими.

Знају и да плаћају "бесплатан" јавни превоз.

Знају да недостаје мјеста у јавним вртићима, a да субвенције не долазе тако често.

Знају и да редовних сједница градске скупштине нема, а да се ванредне прекидају.

Оно што не знају јесте колико ће скупље платити нову јавну расвјету, али знају да ће Рада Манојловић пјевати на "Котлићијади"

И док се Ђајић и Станивуковић надмећу ко ће направити већи политички спектакл, грађани све више осјећају терет лошег управљања. Бањалука тоне у дуговима, без јасне стратегије развоја и са све већим одливом младих. Умјесто да се рјешавају кључни проблеми, добијамо само површне представе.

Драшко Станивуковић

Владо Ђајић

СНСД

ПДП

