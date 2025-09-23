Шта знају Бањалучани осим "естрадног сукоба" Станивуковића и Ђајића?

Извор:
АТВ
23.09.2025
15:30
Коментари:1
Шта знају Бањалучани осим да живе у "крајишкој ријалити престоници", јер тако се данас може назвати Бањалука, која се претворила у арену за личну промоцију локалних политичара, а двојица посебно предњаче.
Бањалучани су протекли година више слушали о сукобу Станивуковић-Ђајић, него о томе ко ће и како ријешити њихове проблеме.
Посљедњих дана, ријалити је кулминирао.
Бања Лука
Додик ударио на бањалучки СНСД, Станивуковић користи прилику
Поново су се сукобили предсједник Градског одбора СНСД-а Владо Ђајић и градоначелник Драшко Станивуковић, о томе чији естрадни забављачи имају "боље пјесме".
Водећи политички двојац, више се понаша као да је у жирију неког музичког такмичења, него да су најодговорнији за стање у граду.
Умјесто кључних питања за функционисање града, баве се естрадом. Умјесто садржајем тендера, баве се садржајем текстова пјевача. Умјесто мањком вртића, на "дневном реду" су капацитети мултимедијалних сала. Умјесто гужвама у саобраћају, баве се гужвама на наступима које организују.
Док је бањалучки двојац подијељен око естраде, "спајају" их проблеми у Бањалуци које не рјешавају.
Добра већина грађана уопште није ни чула за "звијезде" око којих се споре, али зато добро знају да се ни у Граду ни око УКЦ-у не могу лако паркирати.
Бања Лука
Мјесец дана расправе без расплета: Иста тема, исте изјаве, исти исход
Док једни "знају" да је за све крива скупштина већина предвођена бањалучким СНСД-ом, други "знају" да су им све проблеме донијели Градска управа, на челу са ПДП-ом.
Бањалучани знају да су и добили и комуналне рачуна за само три мјесеца, што не искључује да их чека поскупљење до краја године.
Знају грађани да и багери на зеленим површинама не значе уређење, него нову зграду, за чију градњу има "амин" обје стране.
Знају и за редукцију воде љети, као и за неочишћене улице зими.
Знају и да плаћају "бесплатан" јавни превоз.
Знају да недостаје мјеста у јавним вртићима, a да субвенције не долазе тако често.
Знају и да редовних сједница градске скупштине нема, а да се ванредне прекидају.
Оно што не знају јесте колико ће скупље платити нову јавну расвјету, али знају да ће Рада Манојловић пјевати на "Котлићијади"
И док се Ђајић и Станивуковић надмећу ко ће направити већи политички спектакл, грађани све више осјећају терет лошег управљања. Бањалука тоне у дуговима, без јасне стратегије развоја и са све већим одливом младих. Умјесто да се рјешавају кључни проблеми, добијамо само површне представе.
Бања Лука
20 ч0
Бања Лука
22 ч0
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
23
16
23
16
22
16
19
16
19
Тренутно на програму