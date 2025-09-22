Сутра без струје више улица и насеља

22.09.2025
20:09
Коментари:0
Без струје ће сутра у Бањалуци бити 22 улице и 11 насеља, саопштено је из "Електрокрајине".
Како наводе, од девет до 12 часова без струје ће бити дијелови улица Алексе Дундића, Браће Сола, Илије Смиљанића, Књаза Милоша, Марка Липовца, Мирјане Јотановић, Петра Пеције, Плитвичка, Шумадијска, Стојана Јанковића и Змај Огњеног Вука бр. 240.
Од 9.30 до 13.30 часова дијелови улица Вида Њежића, Тузланска, Синише Мијатовића, Понирска и Дујке Комљновића.
Од девет до 13.30 часова дијелови насеља Мотике, Караула, Бистрица, Павловац и Јошикова Вода.
Од девет до 14 часова дијелови улица Дујке Комљеновића, Краља Александра И Карађорђевића и Којића пут, као и дио насеља Буквалек.
Од девет до 15 часова без струје ће бити дијелови насеља Радуљи, Талићи и Бабићи, док ће од 12 до 14 часова без струје бити и дио улиц Крагујевачких и Краљевачких жртава.
Због радова на електромрежи струје неће бити 8.30 до 14.30 часова у дијеловима насеља Крупа на Врбасу и Рекавице.
