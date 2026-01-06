Logo
Large banner

Ево зашто се на Бадњи дан не иде у госте

Извор:

Стил Курир

06.01.2026

12:30

Коментари:

0
Празнична трпеза
Фото: Nicole Michalou/Pexels

Бадњи дан претходи најрадоснијем породичном празнику - Божићу. Прате га многобројни обичаји који уљепшавају припеме човјекове душе за рођење сина Божјег.

На Бадњи дан се уносе Бадњак и слама у кућу, припрема посна вечера, пече печеница и иде у цркву на бдење.

У праскозорје, под ударцима сјекире, један се млади храст опрашта са сунцем. Сијече се са три ударца, тако да падне ка истоку.

Бадњак је симбол оног дрвета, које су, према предању, пастири донијели Јосифу и Марији, да заложе ватру и загрију пећину у којој је рођен Исус.

Његово ложење је главни дио овог празника, али ће бадњак од зоре, до сумрака, остати прислоњен уз кућу, и тек потом бити унијет, уз посипање житом.

Бадњак се ложи са посебним поштовањем, и моли за здравље, срећу и мир.

Домаћице су већ припремиле празничну трпезу, посну, а богату, да би и нова година била богата и плодна.

Бадњак гори до Божића, наговјештавајући нову свјетлост коју доноси вјера у новорођеног Христа.

Подови се посипају сламом, баш као у Витлејемској пећини, дјеца пијучу, да би се живина множила и умолило благостање.

У овим обичајима лежи проналажење смисла празника Христовог рођења. Није све у трпези и јелу, јер се све то може спремити било који дан. Битно је да се овај празник проведе у свом домаћинству у кругу породице, са радошћу и љубављу.

И док се у домовима пали свијећа, као симбол Исусове свјетлости коју је донио свијету, ове су вечери сокаци и улице пусти.

Не иде се у госте, нити се ишта узима од других. Празнује се у породици, а сви обичаји упућују на љубав, праштање и тежњу да се све заваде прекину.

Подијели:

Таг:

Badnji dan

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Отишли на одмор и никада се нису вратили: Бака и дјед оставили све због високих трошкова

Занимљивости

Отишли на одмор и никада се нису вратили: Бака и дјед оставили све због високих трошкова

2 д

0
Шта нам звијезде доносе данас?

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

2 д

0
Обиље новца стиже за ове знакове већ наредне седмице

Занимљивости

Обиље новца стиже за ове знакове већ наредне седмице

2 д

0
Трентино

Занимљивости

Овај град нуди 100.000 да се преселите и да купите некретнину за 1 евро

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

36

Обилне падавине погодиле Херцеговину: Изливена вода и непроходни путеви заробили мјештане

12

31

Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности

12

30

Ево зашто се на Бадњи дан не иде у госте

12

25

Девета "Божићна акција": Хуманитарна представа "Ко камен - Веленка Брстинова и кћер јој Драгана"

12

07

Проглашена ванредна ситуација у Зворнику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner