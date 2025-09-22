Уплатио 1700 евра да би видио "љубав свог живота", а онда сазнао горку истину

22.09.2025
Педесетосмогодишњи мушкарац из Хрватске ступио је у контакт с непознатом женом путем огласа на интернету, у којем је она тражила партнера за љубавну везу. Током комуникације, мушкарац је више пута уплатио новац путем бонова, вјерујући да ће новац бити потребан за њен долазак и заједнички живот.
Кад се до сусрета никада није дошло, схватио је да је преварен те је случај пријавио полицији ПУ крапинско-загорске, која је одмах покренула истрагу.
Стручњаци упозоравају да су романтичне преваре један од најчешћих облика. Преваранти се представљају као потенцијални партнери, исказују снажне емоције како би задобили повјерење жртве, а потом траже новац, дарове или податке о банковним картицама.
У неким случајевима, преваранти траже и слање особних фотографија или видеозаписа, чиме отварају могућност за даљње ућене. Жртве најчешће проналазе преко страница за упознавање, друштвених мрежа или е-поште.
Полиција грађане упозорава: Не комуницирајте с особама чији идентитет не можете потврдити. Не вјерујте нереалним понудама или обећањима љубави и брзе добити. Ако непозната особа тражи новац, одмах прекините комуникацију и не уплаћујте ништа.
У случају сумње на превару или било какво протуправно понашање, полиција савјетује да догађај одмах пријавите на број 192.
