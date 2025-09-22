Утопио се успјешни предузетник: Позлило му, па испао из чамца

22.09.2025
17:12
Коментари:0
Породица и пријатељи опраштају се од Мирка Михаљића (63), власника пилане и успјешног предузетника из Молве Греда, насеља на подручју Општине Молве, који је у недјељу послијеподне изгубио живот у након што се утопио у ријеци Драви недалеко од Фердинандовца.
Михаљић се с двојицом пријатеља возио чамцем. У једном тренутку му је позлило, чамац се преврнуо, а Михаљић је пао у Драву. Пријатељи су га одмах извукли из воде и покушали га реанимирати, али нажалост, спаса није било.
"Обожавао је Драву и заједно смо на њој одрастали. Он је возио чамац, а пријатељи су упркос шоку учинили све што је у њиховој моћи да га спасу. Недавно је отишао у пензију и сад је требао коначно уживати, али худа судбина нам га је узела. Вјероватно је имао срчани удар и због тога је дошло до трагедије", испричао је за "Подравски лист" његов брат Иван Михаљић.
Свијет
Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача
Иза себе је оставио супругу и четири сина којима је препустио посао с пиланом.
Био је члан Удружења обртника Општине Молве, потпредсједник Мјесног одбора Молве Греде. Општински начелник Здравко Иванчан прогласио је 22. септембар године Даном жалости на подручју општине.
Свијет
4 ч0
Љубав и секс
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
5 ч0
Најновије
Најчитаније
21
58
21
58
21
55
21
50
21
41
Тренутно на програму