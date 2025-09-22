Жена погинула у планинарској несрећи

22.09.2025
15:27
Коментари:0
Нијемица стара 68 година погинула је у планинском ланцу Понце, у области Крањске Горе, након што се оклизнула и пала низ планину.
Жена се у недјељу оклизнула и пала, погинувши на лицу мјеста, саопштила је Крањска полиција данас, преноси словеначка новинска агенција СТА.
Пар је кренуо на планинарење у недјељу око 10.00 сати захтјевном неозначеном стазом поред скијашког брда у Планици, одакле су наставили према долини Тамар.
Када су прешли велики кањон на висини од око 1.450 метара, изгубили су траг стазе и почели да силазе ка дијелу гдје се кањон све више сужава и постаје стрм.
Жена се оклизнула на висини од око 1.390 метара и пала низ планину, задобивши смртоносне повреде.
Тијело жене је хеликоптером Словеначке војске превезено са планине, навела је полиција Крања, преноси "24Седам".
