Logo

Жена погинула у планинарској несрећи

22.09.2025

15:27

Коментари:

0
Жена погинула у планинарској несрећи
Фото: Pexels/Archie Binamira

Нијемица стара 68 година погинула је у планинском ланцу Понце, у области Крањске Горе, након што се оклизнула и пала низ планину.

Жена се у недјељу оклизнула и пала, погинувши на лицу мјеста, саопштила је Крањска полиција данас, преноси словеначка новинска агенција СТА.

Пар је кренуо на планинарење у недјељу око 10.00 сати захтјевном неозначеном стазом поред скијашког брда у Планици, одакле су наставили према долини Тамар.

Владимир Путин

Свијет

Путин: Запад жели апсолутну супериорност у стратешкој сфери

Када су прешли велики кањон на висини од око 1.450 метара, изгубили су траг стазе и почели да силазе ка дијелу гдје се кањон све више сужава и постаје стрм.

Жена се оклизнула на висини од око 1.390 метара и пала низ планину, задобивши смртоносне повреде.

Тијело жене је хеликоптером Словеначке војске превезено са планине, навела је полиција Крања, преноси "24Седам".

Подијели:

Таг:

nastradali planinari

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Због ове грешке приликом прања, одјећа смрди и када је чиста

Савјети

Због ове грешке приликом прања, одјећа смрди и када је чиста

1 ч

0
Путин: Запад жели апсолутну супериорност у стратешкој сфери

Свијет

Путин: Запад жели апсолутну супериорност у стратешкој сфери

2 ч

0
Полиција заплијенила 226 литара илегалне ракије

Регион

Полиција заплијенила 226 литара илегалне ракије

2 ч

0
Igračke

БиХ

Са тржишта повучено преко 2.000 играчака

2 ч

0

Више из рубрике

Полиција заплијенила 226 литара илегалне ракије

Регион

Полиција заплијенила 226 литара илегалне ракије

2 ч

0
Штрајкује 111 притвореника у Црној Гори, 92 одбија храну

Регион

Штрајкује 111 притвореника у Црној Гори, 92 одбија храну

3 ч

0
У Котору ухапшена тројица држављана БиХ, пронађена дрога

Регион

У Котору ухапшена тројица држављана БиХ, пронађена дрога

3 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Трагедија на ријеци, утопио се мушкарац

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

21

Умро дугогодишњи потпредсједник и директор Евертона

17

17

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

17

12

Утопио се успјешни предузетник: Позлило му, па испао из чамца

17

12

Желите резервисати ноћ у хотелу, ове грешке ће вас скупо коштати

17

10

Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner