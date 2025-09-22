Logo

Путин: Запад жели апсолутну супериорност у стратешкој сфери

Извор:

СРНА

22.09.2025

15:23

Коментари:

0
Путин: Запад жели апсолутну супериорност у стратешкој сфери
Фото: Танјуг/АП

Циљ деструктивних поступака Запада је да се угрози глобална једнакост и да западне земље буду апсолутно супериорне у стратешкој сфери, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин.

"Бројне проблеме који су се накупили у стратешкој сфери од почетка овог вијека повезујемо са деструктивним поступцима Запада, њиховим дестабилизујућим доктриналним концептима и војно-техничким програмима усмјереним на подривање глобалне једнакости и стицање апсолутне супериорности", рекао је Путин на састанку са сталним члановима Савјета безбједности Русије.

илу-ракија-22092025

Регион

Полиција заплијенила 226 литара илегалне ракије

Путин је нагласио да се Русија "досљедно и детаљно" бавила поменутим питањима и да је критиковала такав став, пренио је ТАСС.

"Истицали смо екстремну опасност даљег погоршавања ситуације и у више наврата износили конкретне идеје за њено побољшање заједничким корацима. Међутим, нисмо добили јасан одговор на наша упозорења и иницијативе", додао је Путин.

Подијели:

Таг:

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција заплијенила 226 литара илегалне ракије

Регион

Полиција заплијенила 226 литара илегалне ракије

2 ч

0
Igračke

БиХ

Са тржишта повучено преко 2.000 играчака

2 ч

0
Сад је и званично: Кина постала свјетски лидер!

Економија

Сад је и званично: Кина постала свјетски лидер!

2 ч

0
Маскирани манијак уходио дјевојчице: Хитно упозорење родитељима

Србија

Маскирани манијак уходио дјевојчице: Хитно упозорење родитељима

2 ч

0

Више из рубрике

Јак земљотрес погодио Залив Сан Франциска

Свијет

Јак земљотрес погодио Залив Сан Франциска

3 ч

0
Важна порука Путина нуклеарним силама

Свијет

Важна порука Путина нуклеарним силама

3 ч

0
Одлука је пала: Уведено ограничење од два сата дневно за коришћење мобилних телефона

Свијет

Одлука је пала: Уведено ограничење од два сата дневно за коришћење мобилних телефона

3 ч

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Кремљ поново одбацио тврдње о нарушавању ваздушних простора других земаља

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

25

Чарли Шин шокирао признањем, мексички картел му није хтио продати кокаин: "Мислили су да дилам"

17

24

Вујичић: Лицемјерна ЕУ толерише у БиХ да странац намеће законе

17

21

Умро дугогодишњи потпредсједник и директор Евертона

17

17

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

17

12

Утопио се успјешни предузетник: Позлило му, па испао из чамца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner