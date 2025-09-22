Путин: Запад жели апсолутну супериорност у стратешкој сфери

Извор:
СРНА
22.09.2025
15:23
Коментари:0
Циљ деструктивних поступака Запада је да се угрози глобална једнакост и да западне земље буду апсолутно супериорне у стратешкој сфери, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин.
"Бројне проблеме који су се накупили у стратешкој сфери од почетка овог вијека повезујемо са деструктивним поступцима Запада, њиховим дестабилизујућим доктриналним концептима и војно-техничким програмима усмјереним на подривање глобалне једнакости и стицање апсолутне супериорности", рекао је Путин на састанку са сталним члановима Савјета безбједности Русије.
Регион
Полиција заплијенила 226 литара илегалне ракије
Путин је нагласио да се Русија "досљедно и детаљно" бавила поменутим питањима и да је критиковала такав став, пренио је ТАСС.
"Истицали смо екстремну опасност даљег погоршавања ситуације и у више наврата износили конкретне идеје за њено побољшање заједничким корацима. Међутим, нисмо добили јасан одговор на наша упозорења и иницијативе", додао је Путин.
Најновије
Најчитаније
17
25
17
24
17
21
17
17
17
12
Тренутно на програму