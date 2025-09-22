Сад је и званично: Кина постала свјетски лидер!

Извор:
Кина је постала глобални лидер по величини банкарске имовине и девизних резерви, саопштио је данас гувернер Народне банке Кине Пан Гонгшенг.
На крају јуна, укупна вредност имовине кинеских банака достигла је 470 билиона јуана (64,6 билиона долара), што је највише на свијету.
Кинеско тржиште акција и обвезница је друго по величини на свијету, док су девизне резерве ове земље највеће на свијету већ 20 година заредом, рекао је Пан.
Током 14. Петогодишњег плана (2021–2025), кредити малим и средњим технолошким предузећима, инклузивним бизнисима и зеленим пројектима бележили су просјечан годишњи раст за више од 20 одсто. Ово показује да Кина не само да доминира по величини имовине, већ и активно подржава развој кључних сектора економије, преноси Глобал тајмс.
Пан Гонгшенг је додао да су од септембра 2024. кинеске централне власти увеле низ монетарних и финансијских мјера које стабилизују тржишна очекивања, јачају поверење и подржавају одржив економски раст високог квалитета.
