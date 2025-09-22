Logo

Одлука је пала: Уведено ограничење од два сата дневно за коришћење мобилних телефона

Фото: Pexels

Скупштина града Тојоаке у Јапану данас је усвојила уредбу којом препоручује свим становницима да ограниче коришћење паметних телефона, конзола за видео-игре и других дигиталних уређаја на два сата дневно ван посла и школе.

Уредба ступа на снагу 1. октобра, а казни неће бити, преноси Кјодо. Одлука о ограничењу је донијета усљед бојазни од прекомјерне изложености технологији.

У уредби пише да је разумљиво да су паметни телефони, таблети и други дигитални уређаји неопходни. Ипак, упозорава се да прекомјерна употреба може имати штетне посљедице, укључујући недостатак сна и смањену породичну интеракцију.

Како се наводи, дјеца која иду у основну школу позивају се да се уздрже од коришћења паметних телефона послије 21 час, а старији ученици послије 22 часа.

"За физички и ментални развој за сву дјецу млађу од 18 година неопходно је имати довољно сна", истиче се у уредби.

Градоначелник Тојоакеа Масафуми Коуки рекао је да је град уредбом поставио временска ограничења за коришћење паметних телефона на основу смерница за здрав сан Министарства здравља, рада и социјалне заштите, одређујући просјечно вријеме коришћења током радне недјеље на два сата и закључујући да би прекорачење овог броја могло довести до недостатка сна.

