Logo

Важна порука Путина нуклеарним силама

Извор:

Спутник Србија

22.09.2025

14:10

Коментари:

0
Важна порука Путина нуклеарним силама
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Предсједник Русије Владимир Путин сазвао је састанак сталних чланова Савјета безбједности у Кремљу на којем се разматра ситуација у области стратешке стабилности.

Он је истакао да стратешка стабилност у свијету наставља да деградира.

"Нажалост, она се наставља да деградира, што је узроковано укупним утицајем читавог низа фактора, укључујући и негативне, који изазивају погоршање постојећих и појаву нових стратешких ризика", рекао је Путин на састанку.

Најважније Путинове изјаве са састанка:

"Русија је спремна да настави да се придржава ограничења у складу са споразумом Нови СТАРТ још годину дана након 5. фебруара 2026. године".

"Кораци за усклађивање са ограничењима Новог СТАРТ-а донијеће резултате ако Сједињене Америчке Државе реципрочно одговоре".

Милорад Којић

БиХ

Којић: Косова намјерава да спроводи бошњачке политике

"Потпуно одустајање од насљеђа Новог СТАРТ-а била би грешка".

"Русија је способна да одговори на сваку пријетњу и уверена је у поузданост националних снага обуздавања".

"Увијек је пожељније политичко-дипломатско рјешење".

"Стратешка стабилност у свијету наставља да деградира".

"Планови за јачање одбрамбених капацитета се развијају узимајући у обзир глобалну ситуацију и спроводе се у потпуности и благовремено".

Подијели:

Таг:

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Одлука је пала: Уведено ограничење од два сата дневно за коришћење мобилних телефона

Свијет

Одлука је пала: Уведено ограничење од два сата дневно за коришћење мобилних телефона

3 ч

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Кремљ поново одбацио тврдње о нарушавању ваздушних простора других земаља

3 ч

0
Срушио се авион, погинула позната водитељка!

Свијет

Срушио се авион, погинула позната водитељка!

4 ч

0
Путник у пртљагу носио људске остатке, али то није најбизарнији дио приче: "Кости ми служе за..."

Свијет

Путник у пртљагу носио људске остатке, али то није најбизарнији дио приче: "Кости ми служе за..."

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

25

Чарли Шин шокирао признањем, мексички картел му није хтио продати кокаин: "Мислили су да дилам"

17

24

Вујичић: Лицемјерна ЕУ толерише у БиХ да странац намеће законе

17

21

Умро дугогодишњи потпредсједник и директор Евертона

17

17

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

17

12

Утопио се успјешни предузетник: Позлило му, па испао из чамца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner