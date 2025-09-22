Важна порука Путина нуклеарним силама

Извор:
Спутник Србија
22.09.2025
14:10
Предсједник Русије Владимир Путин сазвао је састанак сталних чланова Савјета безбједности у Кремљу на којем се разматра ситуација у области стратешке стабилности.
Он је истакао да стратешка стабилност у свијету наставља да деградира.
"Нажалост, она се наставља да деградира, што је узроковано укупним утицајем читавог низа фактора, укључујући и негативне, који изазивају погоршање постојећих и појаву нових стратешких ризика", рекао је Путин на састанку.
Најважније Путинове изјаве са састанка:
"Русија је спремна да настави да се придржава ограничења у складу са споразумом Нови СТАРТ још годину дана након 5. фебруара 2026. године".
"Кораци за усклађивање са ограничењима Новог СТАРТ-а донијеће резултате ако Сједињене Америчке Државе реципрочно одговоре".
"Потпуно одустајање од насљеђа Новог СТАРТ-а била би грешка".
"Русија је способна да одговори на сваку пријетњу и уверена је у поузданост националних снага обуздавања".
"Увијек је пожељније политичко-дипломатско рјешење".
"Стратешка стабилност у свијету наставља да деградира".
"Планови за јачање одбрамбених капацитета се развијају узимајући у обзир глобалну ситуацију и спроводе се у потпуности и благовремено".
