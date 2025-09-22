Logo

Којић: Косова намјерава да спроводи бошњачке политике

СРНА

22.09.2025

14:09

Изјаве комесара за проширење ЕУ Марте Кос током посјете БиХ говоре о њеној намјери спровођења бошњачких политика и стварања унитарне БиХ, оцијенио је посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.

"Она би била још један /Кристијан/ Шмит који би покушао да креира уставноправно уређење БиХ, а самим тим и Републике Српске, односно његово рушење", изјавио је Којић Срни повод изјаве Косове о, како је рекла, "сецесионистичким законима у Републици Српској".

Према његовим ријечима, Косова добро зна да је Република Српска демократско друштво и да је на демократским изборима изабрала Милорада Додика, који је и данас предсједник Републике Српске.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић одговорила Кос: Проблем је што ЕУ толерише неовлашћене бирократе у БиХ

"Предсједник /Милорад/ Додик одговара народу за мандат који је добио, а не треба да одговара Марти Кос, Шмитовима и осталима који желе да сруше уставноправни поредак Републике Српске", нагласио је Којић.

Којић је рекао да Косова својим изјавама, потезима и захтјевима удаљава БиХ од Уније и додао да је она једна од најтрагичнијих фигура која се појавила у БиХ.

Милорад Којић

Марта Кос

