Штрајкује 111 притвореника у Црној Гори, 92 одбија храну

Извор:
СРНА
22.09.2025
13:58
Коментари:0
Управа за извршење кривичних санкција (УИКС) саопштила је да данас у истражном затвору штрајкује 111 притвореника, од којих 92 штрајкује глађу.
"Сва лица која учествују у штрајку су под сталним надзором, а њихово здравствено стање се континуирано прати од Сектора за здравствену заштиту", рекли су из УКС-а.
Тренутно здравствено стање свих притворених особа које учествују у штрајку је стабилно.
Регион
У Котору ухапшена тројица држављана БиХ, пронађена дрога
"У односу на наведено, Управа за извршење кривичних санкција ће наставити да предузима све неопходне мјере ради заштите здравља притворених лица, а с тим у вези и очувања реда и безбједности у Управи", закључују у саопштењу УИКС-а, преноси Срна.
Најновије
Најчитаније
17
21
17
17
17
12
17
12
17
10
Тренутно на програму