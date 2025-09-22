Logo

Штрајкује 111 притвореника у Црној Гори, 92 одбија храну

Извор:

СРНА

22.09.2025

13:58

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Управа за извршење кривичних санкција (УИКС) саопштила је да данас у истражном затвору штрајкује 111 притвореника, од којих 92 штрајкује глађу.

"Сва лица која учествују у штрајку су под сталним надзором, а њихово здравствено стање се континуирано прати од Сектора за здравствену заштиту", рекли су из УКС-а.

Тренутно здравствено стање свих притворених особа које учествују у штрајку је стабилно.

"У односу на наведено, Управа за извршење кривичних санкција ће наставити да предузима све неопходне мјере ради заштите здравља притворених лица, а с тим у вези и очувања реда и безбједности у Управи", закључују у саопштењу УИКС-а, преноси Срна.

Тагови:

Затвор

Штрајк

