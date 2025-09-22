Због ове грешке приликом прања, одјећа смрди и када је чиста

Извор:
Веш ти смрди и кад је чист? Ова грешка ти се дешава сваки пут, а да је ниси ни свјестан.
Знаш онај тренутак кад извадиш веш из машине, све изгледа чисто, али… мирише као да није ни опрано? Ниси једини. Много нас прави исту грешку, а да тога нисмо ни свјесни.
Најчешће – претрпавамо машину. У жељи да све завршимо у једном прању, убацимо превише ствари, па детерџент не стигне да се равномјерно распореди. Резултат? Одјећа остане полупрљава, а бактерије које изазивају непријатан мирис – преживе.
Друга честа грешка: не чистимо машину редовно. Остаци детерџента, влага и буђ у гуми око врата стварају идеално легло за смрад.
Треће – користимо превише детерџента мислећи да ће веш бити чистији. Истина је супротна: вишак се не испере, остаје у тканини и временом почне да смрди.
– Не претрпавај бубањ. Одјећа мора да има простора да се „окупа“.
– Повремено пусти празну машину са сирћетом или содом бикарбоном – то је спа за твоју веш машину.
– Користи тачну количину детерџента – мање је често више.
– Послије прања одмах извади веш – стајање у затвореној машини ствара влагу и смрад.
– Суши одјећу на ваздуху кад год можеш – сунце и вјетар су природни дезодоранси.
Ово није текст за перфекционисте, већ за сваког ко је бар једном помислио: „Па како ми ово смрди кад је опрано?“
