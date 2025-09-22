Logo

Филип емотивним ријечима честитао Александри рођендан: ''Знај да си вољена..''

Александра Пријовић пјевачица
Пјевачица Александра Пријовић данас прославља 30. рођендан, а сада јој је супруг Филип Живојиновић јавно честитао.

Филип је на свом Инстаграму подијелио фотографију са Александром и обратио јој се емотивним ријечима.

– За ових 30 година живот ти је свега дао… За сљедећих 70 не скидај осмјех са лица, воли и знај да си вољена. Срећан рођендан мама – написао је он.

Александри честитке стижу са свих страна, њена мајка Борка јој се обратила емотивним ријечима, а потом јој је и Филипова мајка честитала рођендан.

– Драга моја кћери, данас је твој рођендан, дан кад ми је Бог дао најљепши дар, дан када се сјетим колико си посебна и колико ми значиш! Нека ти живот буде испуњен срећом, љубављу и успјехом јер ти то заслужујеш. Срећан ти рођендан злато моје. Воли те твоја мама – пише у објави коју је подијелила мајка Александре Пријовић, а убрзо су кренуле да се нижу честитке.

На свијет донијела кћерку

Иначе, Александра се недавно породила и на свијет је донијела кћерку. Она и Филип Живојиновић, који већ имају сина Александра, насљедници су одлучили да дају име Ариа.

Арија или Ариа је уобичајен назив у персијском говорном подручју и Индији. Његово значење је “племенито”, “часно” или “чисто”.

Славље поводом рођења кћерке Александре Пријовић и Филипа Живојиновића је било организовано у једном локалу у Београду, а присуствовали су породица, пријатељи и колеге.

