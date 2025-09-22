Судар у Бањалуци, повријеђен возач

22.09.2025
Возач аутомобила повријеђен је у судару са теретним возилом на западном транзиту у Бањалуци, речено је Срни у бањалучкој Полицијској управи.
У бањалучкој полицији кажу да се саобраћајна незгода догодила у 13.25 часова у Улици крајишких бригада у близини кружног тока код "Енергомонта".
Припадници Полицијске управе Бањалука извршили су увиђај.
