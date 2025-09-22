Logo

Јесен је идеално вријеме за садњу ових биљака

Извор:

Крстарица

22.09.2025

16:34

Фото: Pixabay

Мислите да је башта зими пуста? Септембар је идеалан за садњу биљака које ће расти и у хладнијим данима, а већ за неколико недјеља можете уживати у свјежим плодовима или поставити чврсте темеље за прољећну сезону.

Брза зеленолистна поврћа

Шпинат и блитва одлично подносе ниже температуре и расту врло брзо. Умјесто класичних главица салате, бирајте листове – режете спољашње листове кад пожелите, а биљка наставља да се опоравља све док не захлади.

BARSELONA-POPLAVE-220925

Свијет

Дјечак пронађен мртав: Траје потрага за оцем након стравичних поплава

Ако сијете у мањим серијама сваке двије–три недјеље, обезбједићете сталну залиху свјежих листова читаве јесени.

Салатно биље

Рукола и мизуна, азијске и медитеранске салате, спремне су за бербу већ за три до четири недјеље од сјетве. Идеалне су за “шишање” лист по лист: берете само спољашње листове, а центар биљке наставља да расте. Ово поврће уноси пикантну ноту у јесење салате и брзо ће вас наградити богатим приносом.

Војна парада 'Снага јединства' у Београду

Србија

Гашић: Хелезови иступи према Србији и српском народу веома непријатељски

Корјенасто поврће

Репа и зимске ротквице често остају неискориштени дио врта, а савршено подносе хладноћу. Ако их посадите сада, моћи ћете да вадите свеже корјенасто поврће све до касних мразева. Додатни бонус је што испуњавају празне гредице и доносе разноврсност у оброку.

