Петровић: Ове године очекује се минус од 29 милиона КМ

"Електропривреда Републике Српске (ЕРС) очекује да ће ову годину завршити са минусом од око 29 милиона КМ због лоше хидролошке ситуације и повећаног увоза струје, изјавио је данас генерални директор ЕРС-а Лука Петровић.
Петровић је истакао да ће производња струје у ЕРС-у бити драстично мања и износиће око 4.500 гигават-часова.
"Већ смо купили око 13 одсто струје на тржишту по скупим цијенама, а због разлике у набавним и продајним цијенама ЕРС ће забиљежити минус од око 29 милиона КМ, што је усвојила и Влада Републике Српске", рекао је Петровић након сједнице колегијума директора ЕРС-а у Требињу.
Он је навео да се недостајућа количина струје мора набавити на берзи по цијени за 72 евра за ову годину, док се грађанима продаје по цијени 34 евра, а привреди по 75 евра.
"Када имате двије сушне године заредом, као што је прошла и ова година онда може доћи до поремећаја новчаних токова јер није било извозних капацитета", појаснио је Петровић.
Он је истакао да је ЕРС посљедњих неколико година продавала просјечно од 100 до 200 милиона КМ струје на спољном тржишту, а увозила је око 30 до 60 милиона КМ струје.
"Ове године то се промијенило и имамо избалансиран увоз, односно негдје на нивоу од 60 или 70 милиона евра или око три пута повећане трошкове за увоз струје", рекао је Петровић.
Он је одбацио спекулације које се тичу кредитног задужења ЕРС-а, наводећи да су имали један кредит од 78 милиона КМ који су вратили и додатних 60 милиона КМ који су користили за плаћање недостајуће струје.
Потребно је, каже, приступити краткорочним и средњорочним мјерама у ЕРС-у.
Према његовим ријечима, очекује се и тематска сједница Владе о ЕРС-у за коју ће предложити да се одржи у Угљевику из кога трећине струје одлази Словенцима, чиме ће се одбацити и разне спекулације када се неке ствари виде на лицу мјеста.
Колегијум директора ЕРС-а затражио је и додатну рационализацију свих трошкова пословања у свим предузећима из тог система, те да се инвестиције које доприносе већој производњи струје апострофирају, а остале да се ставе на "стендбај".
Петровић је подсјетио да су у току двије капиталне инвестиције од којих је прва Хидроелектрана "Дабар" од које је до сада реализовано 60 одсто новца од инвестиције вриједне 661 милион КМ.
Други пројекат је, напоменуо је, изградња три хидроелектране Бистрица на којима су активности у току, а појавила су се и нека клизишта што ће бити предмет додатних финансијских конструкција.
Подсјетио је да је ЕРС прије двије године остварила рекордну добит од 146 милиона КМ када је била добра хидролошка ситуација.
