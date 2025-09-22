Logo

Тешка несрећа код Козарске Дубице: Погинуо бициклиста

АТВ

22.09.2025

Тешка несрећа код Козарске Дубице: Погинуо бициклиста

У саобраћајној незгоди која се догодила данас у Козарској Дубици погинуо је бициклиста.

"Полицијској станици Козарска Дубица 22.09.2025. године око 12,30 часова пријављено је да се на магистралном путу Козарска Дубица – Градина у мјесту Драксенић догодила саобраћајна незгода у којој је смртно страдало једно лице.

Увиђајем на лицу мјеста којим је руководио тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор утврђено је да су у саобраћајној незгоди учествовали Б.Ч. из Мркоњић Града управљајући теретним возилом марке „Mercedes“ и бициклиста М.П. из Козарске Дубице који је смртно страдао", наводе из ПУ Приједор.

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Kozarska Dubica

удес

