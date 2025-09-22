Хорор: Снимали како злостављају дјецу

Извор:
У великој операцији спроведеној у средишту Европола идентификовано је 51 сексуално злостављано дијете. Хрватска је била једна од 22 земље с којима сарађивало 27 стручњака из Европола и Интерпола.
Стручњаци који су учествовали у радној скупини анализирали су више од 300 скупова података који приказују дјецу жртве сексуалног искориштавања. Жртве су биле и дјечаци и дјевојчице различитих узраста, од мале дјеце до тинејџера, различитих раса и националности. Као резултат, 213 трагова упућено је националним тијелима на даљу истрагу.
"Материјали који садржавају сексуално злостављање дјеце могу настати у једној просторији, а у трен ока се проширити широм свијета, наносећи дјеци животну трауму. Напредном анализом, дигиталном форензиком и блиском међународном сарадњом Европол понекад може лоцирати управо ону просторију у којој је дошло до злостављања. Али пречесто се нађемо пред самим вратима знајући што се унутра догодило, али немамо кључ којим бисмо спасили дијете. Морамо подузети храбре и иновативне кораке како бисмо заштитили свако дијете које можемо", поручила је Кетрин Де Боле извршна директорка Европола.
Радна група за идентификацију жртава (ВИДТФ) први је пут основана 2014. године. Од тада је број анализираних података експоненцијално порастао, па је у Европоловој бази података данас похрањено више од 111 милијуна фотографија и видеозаписа сексуалног искориштавања дјеце.
Уз све већи број фотографија, размјена таквог материјала сада је знатно учесталија него раније, највјеројатније због доступности мобилних телефона с великим капацитетом похране. Истовремено, материјали створени с помоћу умјетне интелигенције постали су један од главних начина на који починитељи стварају, прибављају и похрањују садржај који приказује сексуално злостављање дјеце. Починитељи су такођер добили приступ софистициранијим алатима и средствима, па чак дијеле практичне водиче како с помоћу АИ-ја створити реалистичне материјалне који приказују сексуално злостављање дјеце.
Током претходних шеснаест издања ВИДТФ-а надлежна тијела спасила су укупно 1010 жртава, ухапсила 301 починитеља, анализирала 8005 података и подијелила 2266 обавјештајних пакета партнерима Европола. Једна од најважнијих прича догодила се прошле године.
Истражитељ је анализирао видеоснимак у којој је одрасли мушкарац брутално сексуално злостављао петогодишње дијете. Будући да снимка није садржавала довољно детаља за идентификацију особа или локације, провјерили су и у базама података Еуропола. То је довело до проналаска друге видеоснимке с истим починиоцима и сличним радњама.
Када је унакрсна провјера упутила на Француску, француски стручњаци у ВИДТФ-у преузели су аналитички дио посла, док су њихови колеге у Француској покренули истраживање. Жртва која се појавила у оба видеозаписа идентификована је и спашена, а починилац је ухапшен.
Истраживањем откривено је да је осумњичени заједно с четворицом других мушкараца сексуално злостављао и мучио још двије жртве у доби од двије године, односно шест мјесеци. Петорица починитеља упознала су се у групама на платформама. Осим тога, снимили су се како злостављају наведено троје дјеце и објавили снимке на интернету. Све су жртве спашене.
Европол је недавно позвао све грађане да погледају предмете из неријешених случајева сексуалног злостављања дјеце како би видјели препознају ли их.
"Ниједан траг није занемарив: чак и најмањи детаљ може помоћи при идентификацији и спашавању дјетета жртве сексуалног злостављања. Свако ко препозна било који предмет може о томе анонимно обавијестити Европол", поручили су.
