Орбан: Задовољство што сам се састао са предсједником Српске

22.09.2025

18:38

Милорад Додик Виктор Орбан састанак
Фото: miloraddodik/X

Премијер Мађарске Виктором Орбаном изразио је задовољство што се у Будимпешти састао са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком.

Подсјећамо, предсједник Републике Српске Милорад Додик и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састали су се са премијером Мађарске данас у Будимпешти.

MILORAD-DODIK-VIKTOR-PRBAN-220925

Република Српска

Додик и Цвијановић са Орбаном: Српска има поуздане пријатеље и партнере

Додик се огласио након састанка на друштвеној мрежи Икс, наводећи да су у Будимпешти настављени разговори о сарадњи на свим пољима - од пољопривреде и економије до политике.

- Заједно с Виктором Орбаном и Жељком Цвијановић потврђујемо да Република Српска има поуздане пријатеље и партнере који вјерују у мир, стабилност и права народа да сам одлучује о својој будућности - истакао је Додик.

Цвијановићева је захвалила Мађарској на подршци и одличној сарадњи.

чекић-мацола

Занимљивости

Реновирали кућу, па пронашли скривено благо

- Орбан је наш велики и доказани пријатељ, а Мађарска важан и поуздан партнер Републици Српској - истакла је на Инстаграму.

Таг:

Виктор Орбан

21

58

Хитно затворен аеродром у Копенхагену, огласила се полиција

21

58

Захарова открила да се припремају бројни сусрети у Њујорку

21

55

Шок у Италији: Син познатог комичара осуђен за групно силовање

21

50

Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

21

41

Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

