Орбан: Задовољство што сам се састао са предсједником Српске

22.09.2025
18:38
Коментари:0
Премијер Мађарске Виктором Орбаном изразио је задовољство што се у Будимпешти састао са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком.
Подсјећамо, предсједник Републике Српске Милорад Додик и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састали су се са премијером Мађарске данас у Будимпешти.
Додик се огласио након састанка на друштвеној мрежи Икс, наводећи да су у Будимпешти настављени разговори о сарадњи на свим пољима - од пољопривреде и економије до политике.
- Заједно с Виктором Орбаном и Жељком Цвијановић потврђујемо да Република Српска има поуздане пријатеље и партнере који вјерују у мир, стабилност и права народа да сам одлучује о својој будућности - истакао је Додик.
Цвијановићева је захвалила Мађарској на подршци и одличној сарадњи.
- Орбан је наш велики и доказани пријатељ, а Мађарска важан и поуздан партнер Републици Српској - истакла је на Инстаграму.
🤝 Pleasure to meet with @MiloradDodik, President of Republika Srpska, in Budapest today. pic.twitter.com/6UXdkUzOMj— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 22, 2025
