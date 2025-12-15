Logo
Трик са шибицама спасиће сваку биљку која вене

Супержена

15.12.2025

22:21

Трик са шибицама спасиће сваку биљку која вене
Фото: Pexels

Стављање шибица у саксију вам може дјеловати као празновјерје, али иза овога стоји наука. Наиме, на овај начин можете да узгајате здраве биљке које ће процвјетати и дати плодове за кратко вријеме.

Уколико вам биљке и собне биљке тренутно не успијевају, иако им осигуравате довољно свјетла и топлине, разлог би могао да буде недостатак есенцијалних минерала у тлу или штеточине које нападају ваше биљке.

Постављање шибица у земљу око биљака у саксијама ствара идеално окружење за одвраћање штеточина, а могу их "нахранити" неопходиним минералима.

Шибице садрже фосфор сесквисулфид, калијум хлорид и мале количине магнезијума и оксида гвожђа. Неке врсте шибица такође садрже црвени фосфор.

Сумпор који се налази у шибицама је користан начин да се ријешите штеточина без уношења хемикалија које би могле бити штетне за вашу породицу.

Калијум-хлорид и црвени фосфор дјелују као дезинфекционо средство и пестицид и сматрају се сигурним за употребу, наводи "Аск Преппер".

Замјена за ђубриво

Тешко је знати колико би тачно ђубрива требало да додате биљкама.

Неке биљке попут бамије, патлиџана и паприка увелико се ослањају на храњиве материје из тла, али су такође осјетљиве на равнотежу храњивих материја и концентрацију у тлу.

Превише азота из хемијских ђубрива резултираће појавом зелених листова без пупољака. Хемијска ђубрива на бази азота понекад превише стимулишу зелени раст и остављају ваше усјеве без плодова.

Коришћење шибица као ђубриво за биљке у саксијама елиминише ове потешкоће. Када редовно заливате биљке у саксијама, влага у тлу ће с временом отопити главе шибица, постепено ослобађајући сумпор, фосфор и магнезијум како би хранили ваше биљке.

И фосфор и фосфорни сесквисулфид у главицама шибица подстичу развој пупољака. Забодите 10 до 20 шибица у земљу. Пазите да њихове "главе" буду добро закопане, али не морате да закопате цијелу шибицу.

Најбоље мјесто за постављање шибица је на пола пута између руба саксије и стабљике. Немојте закопавати шибице преблизу стабљике јер бисте могли оштетити коријење биљке.

Собне биљке

Цвијеће

