Илон Маск први са богатством од преко 600 милијарди долара

Извор:
СРНА
15.12.2025
21:58
Коментари:0
Амерички предузетник Илон Маск прва је особа у свијету чије је богатство премашило 600 милијарди долара, објавио је магазин "Форбс".
Његов главни извор прихода је компанија за свемирске летове "Спејс икс", наводи се у тексту.
Свијет
Орбан: Мале шансе да се избјегне конфисковање руске имовине
Према "Форбсу", нето вриједност Маскове имовине тренутно износи 677 милијарди долара.
Магазин напомиње да до сада ниједна особа у свијету никада није посједовала богатство ни близу 500 милијарди долара.
Остали спортови
52 мин0
Хроника
54 мин0
Свијет
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму