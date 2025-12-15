Logo
Илон Маск први са богатством од преко 600 милијарди долара

СРНА

15.12.2025

21:58

Илон Маск
Фото: Танјуг/АП

Амерички предузетник Илон Маск прва је особа у свијету чије је богатство премашило 600 милијарди долара, објавио је магазин "Форбс".

Његов главни извор прихода је компанија за свемирске летове "Спејс икс", наводи се у тексту.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Мале шансе да се избјегне конфисковање руске имовине

Према "Форбсу", нето вриједност Маскове имовине тренутно износи 677 милијарди долара.

Магазин напомиње да до сада ниједна особа у свијету никада није посједовала богатство ни близу 500 милијарди долара.

Илон Маск

